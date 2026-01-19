Щоб збити всі "Шахеди": скільки дронів-перехоплювачів потрібно Україні

Кількість атак дронами типу "Шахед" по Україні зростає, і протиповітряна оборона шукає рішення, які можна швидко масштабувати. Одна з таких відповідей – дрони-перехоплювачі, але їхня потреба рахується не "один до одного".

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що для стабільного перехоплення потрібні не одиниці, а масштабні запаси. Він додав, що паралельно доведеться різко збільшити підготовку операторів і бойове злагодження груп.

Яка кількість перехоплювачів може перекрити маршрути атак "Шахедів"?

Кузан пояснив, що оцінку у 10 – 15 тисяч дронів-перехоплювачів рахують із припущення, що на одну ціль потрібно кілька спроб перехоплення. Але в реальності перехоплювачі мають бути розподілені по різних маршрутах польоту, з резервом для постійного чергування мобільних груп, тому потреба зростає.

Цю цифру треба множити щонайменше на три, а краще на чотири. Тоді виходить 45 – 60 тисяч таких засобів ураження ми повинні мати,

– сказав Кузан.

Водночас Кузан пояснив, що навіть якщо Україна швидко наростить кількість дронів-перехоплювачів, їх потрібно комусь застосовувати. Він зазначив, що для таких систем потрібні підготовлені оператори, а сама підготовка є окремою спеціальністю і потребує часу.

Навчання для операторів, які здатні точно використовувати ці дрони-перехоплювачі, це окремий вид навчання, окрема спеціальність,

– підкреслив він.

Нинішня "пропускна спроможність" по навчанню, проходженню комісій і формуванню груп поки недостатня. Саме тому, за його словами, потрібно кратно збільшувати не лише виробництво, а й кількість підготовлених груп, забезпечених транспортом і здатних чергувати на маршрутах.

Якщо виконати всі ці умови, Росії буде значно складніше застосовувати "Шахеди" масовано,

– додав Кузан.

Також, за його словами, відпрацьована модель такої протидії може бути корисною і для країн Східної Європи, які теж розглядають загрозу подібних атак.

Україна може швидко наростити виробництво дронів-перехоплювачів

Вийти на потрібні обсяги реально, але це впирається у гроші та темпи масштабування виробництва. Україна вже має спільні проєкти не лише з Великою Британією, а й з іншими європейськими країнами, однак далі все залежить від того, наскільки швидко вдасться "завантажити" потужності замовленнями.

Нам потрібно збільшити інвестиції, тобто завантажити виробничі спроможності. Інвестиції в наш оборонно-промисловий комплекс мають бути подвоєні щонайменше,

– пояснив Кузан.

За достатнього фінансування наростити потрібні обсяги можна відносно швидко. За його словами, тоді вже протягом одного кварталу є шанс вийти на необхідну кількість саме дронів-перехоплювачів, але паралельно доведеться так само прискорювати підготовку людей і розгортання підрозділів.

Як Росія застосовує дрони під час останніх атак