Щоб збити всі "Шахеди": скільки дронів-перехоплювачів потрібно Україні
- Росія збільшила запуски дронів-камікадзе "Шахед" по Україні з 2 до 5 тисяч на місяць.
- Для ефективного перехоплення Україні потрібні значні запаси дронів-перехоплювачів і підвищення рівня підготовки операторів.
Кількість атак дронами типу "Шахед" по Україні зростає, і протиповітряна оборона шукає рішення, які можна швидко масштабувати. Одна з таких відповідей – дрони-перехоплювачі, але їхня потреба рахується не "один до одного".
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що для стабільного перехоплення потрібні не одиниці, а масштабні запаси. Він додав, що паралельно доведеться різко збільшити підготовку операторів і бойове злагодження груп.
Яка кількість перехоплювачів може перекрити маршрути атак "Шахедів"?
Кузан пояснив, що оцінку у 10 – 15 тисяч дронів-перехоплювачів рахують із припущення, що на одну ціль потрібно кілька спроб перехоплення. Але в реальності перехоплювачі мають бути розподілені по різних маршрутах польоту, з резервом для постійного чергування мобільних груп, тому потреба зростає.
Цю цифру треба множити щонайменше на три, а краще на чотири. Тоді виходить 45 – 60 тисяч таких засобів ураження ми повинні мати,
– сказав Кузан.
Водночас Кузан пояснив, що навіть якщо Україна швидко наростить кількість дронів-перехоплювачів, їх потрібно комусь застосовувати. Він зазначив, що для таких систем потрібні підготовлені оператори, а сама підготовка є окремою спеціальністю і потребує часу.
Навчання для операторів, які здатні точно використовувати ці дрони-перехоплювачі, це окремий вид навчання, окрема спеціальність,
– підкреслив він.
Нинішня "пропускна спроможність" по навчанню, проходженню комісій і формуванню груп поки недостатня. Саме тому, за його словами, потрібно кратно збільшувати не лише виробництво, а й кількість підготовлених груп, забезпечених транспортом і здатних чергувати на маршрутах.
Якщо виконати всі ці умови, Росії буде значно складніше застосовувати "Шахеди" масовано,
– додав Кузан.
Також, за його словами, відпрацьована модель такої протидії може бути корисною і для країн Східної Європи, які теж розглядають загрозу подібних атак.
Україна може швидко наростити виробництво дронів-перехоплювачів
Вийти на потрібні обсяги реально, але це впирається у гроші та темпи масштабування виробництва. Україна вже має спільні проєкти не лише з Великою Британією, а й з іншими європейськими країнами, однак далі все залежить від того, наскільки швидко вдасться "завантажити" потужності замовленнями.
Нам потрібно збільшити інвестиції, тобто завантажити виробничі спроможності. Інвестиції в наш оборонно-промисловий комплекс мають бути подвоєні щонайменше,
– пояснив Кузан.
За достатнього фінансування наростити потрібні обсяги можна відносно швидко. За його словами, тоді вже протягом одного кварталу є шанс вийти на необхідну кількість саме дронів-перехоплювачів, але паралельно доведеться так само прискорювати підготовку людей і розгортання підрозділів.
Як Росія застосовує дрони під час останніх атак
- Російські безпілотники фіксують не лише над Україною. 17 січня у Молдові поблизу села Нукерень виявили російський дрон типу "Гербера". За даними поліції, він не мав вибухівки та не становив загрози, що підтверджує використання таких апаратів також як розвідувальних або хибних цілей.
- Увечері 17 та вночі 18 січня Росія здійснила чергову масовану атаку ударними БпЛА по Україні. За інформацією Повітряних сил, противник застосував понад 200 дронів. Більшість із них знищили сили ППО, однак зафіксовано влучання та падіння уламків у низці регіонів, зокрема на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.
- Одним із найтяжчих наслідків став удар по Харкову вночі 18 січня. Російський "Шахед" влучив у приватний сектор Холодногірського району, спричинивши пожежу та руйнування. Внаслідок атаки загинула жінка, ще кілька людей зазнали поранень, тривали рятувальні роботи.