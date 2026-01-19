Чтобы сбить все "Шахеды": сколько дронов-перехватчиков нужно Украине

Количество атак дронами типа "Шахед" по Украине растет, и противовоздушная оборона ищет решения, которые можно быстро масштабировать. Один из таких ответов – дроны-перехватчики, но их потребность считается не "один к одному".

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что для стабильного перехвата нужны не единицы, а масштабные запасы. Он добавил, что параллельно придется резко увеличить подготовку операторов и боевое слаживание групп.

Какое количество перехватчиков может перекрыть маршруты атак "Шахедов"?

Кузан объяснил, что оценку в 10 – 15 тысяч дронов-перехватчиков считают из предположения, что на одну цель нужно несколько попыток перехвата. Но в реальности перехватчики должны быть распределены по разным маршрутам полета, с резервом для постоянного дежурства мобильных групп, поэтому потребность растет.

Эту цифру надо умножать минимум на три, а лучше на четыре. Тогда получается 45 – 60 тысяч таких средств поражения мы должны иметь,

– сказал Кузан.

В то же время Кузан объяснил, что даже если Украина быстро нарастит количество дронов-перехватчиков, их нужно кому-то применять. Он отметил, что для таких систем нужны подготовленные операторы, а сама подготовка является отдельной специальностью и требует времени.

Обучение для операторов, которые способны точно использовать эти дроны-перехватчики, это отдельный вид обучения, отдельная специальность,

– подчеркнул он.

Нынешняя "пропускная способность" по обучению, прохождению комиссий и формированию групп пока недостаточна. Именно поэтому, по его словам, нужно кратно увеличивать не только производство, но и количество подготовленных групп, обеспеченных транспортом и способных дежурить на маршрутах.

Если выполнить все эти условия, России будет значительно сложнее применять "Шахеды" массированно,

– добавил Кузан.

Также, по его словам, отработанная модель такого противодействия может быть полезной и для стран Восточной Европы, которые тоже рассматривают угрозу подобных атак.

Украина может быстро нарастить производство дронов-перехватчиков

Выйти на нужные объемы реально, но это упирается в деньги и темпы масштабирования производства. Украина уже имеет совместные проекты не только с Великобританией, но и с другими европейскими странами, однако дальше все зависит от того, насколько быстро удастся "загрузить" мощности заказами.

Нам нужно увеличить инвестиции, то есть загрузить производственные возможности. Инвестиции в наш оборонно-промышленный комплекс должны быть удвоены как минимум,

– объяснил Кузан.

При достаточном финансировании нарастить нужные объемы можно относительно быстро. По его словам, тогда уже в течение одного квартала есть шанс выйти на необходимое количество именно дронов-перехватчиков, но параллельно придется так же ускорять подготовку людей и развертывание подразделений.

