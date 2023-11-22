Як загадково зникло 700 волонтерських дронів? Розслідування про "бізнес" на брехні під час війни

Одна з волонтерок нам сказала, що ця історія не про гроші – вона про людські життя. Звичайний дрон здатен врятувати щонайменше одного військового: це очі піхотинців, артилеристів, бронетехніків – їхня можливість вчасно побачити загрозу.

Одна з волонтерок нам сказала, що ця історія не про гроші – вона про людські життя. Один дрон-розвідник здатен щодня рятувати багатьох, адже є очима для піхоти щонайменше на декількох позиціях. Крім того, такі безпілотники коригують роботу наших артилеристів, мінометників, операторів дронів-камікадзе – тобто допомагають "мінусувати" ворогів не менш ефективно, ніж захищати своїх.

Коли ти волонтер і по копійці збираєш гроші на дрон, то стараєшся скоротити термін його прибуття на лінію фронту, бо у військових нема часу – окупанти сунуть уже, зараз… Ця історія навіть не про безпілотники, що приїхали невчасно. Як ми припускаємо, це історія про те, як звичайні українці скидалися на БпЛА, волонтери передали ці гроші "представникам постачальників", а партія дронів до 700 одиниць "загадково зникла" (або її й, взагалі, не було).

Хто у цьому винен, чому так сталося, це шахрайство чи брехня, спровокована недбалістю? У цьому матеріалі 24 Канал спробує розповісти все так, як воно могло бути насправді. Однак попередній висновок очевидний. Цього, у принципі, не мало б статися, а тим паче у воєнний час. Під час контрнаступу.

Обдурити пробували навіть нас

Літо 2023. На Півдні – розпал контрнаступу ЗСУ. Волонтер "Фонду 24", створеного колективом 24 Каналу, отримує заявку від 116 ОМБр на поставку дрона-розвідника Mavic 3T на найгарячіший, Запорізький напрямок.

Такий тип БпЛА за перші тижні наступу якраз стає дефіцитним, зникає з полиць магазинів, а там, де лишається, – різко дорожчає: від 220 до понад 260 тисяч гривень.



Дрон Mavic, який використовують військові на фронті / Фото Генштабу ЗСУ

Волонтерською спільнотою шириться інформація про постачальника, який возить дрони з Польщі на третину дешевше, ніж на українському ринку (192 600 гривень). Єдине, потрібно трохи почекати: доставка – до 2 тижнів.

Військові погоджуються почекати стільки часу, аби заощаджені десятки тисяч гривень можна було спрямувати на наступні збори для інших підрозділів. Тож ми наважуємось замовити, переводимо необхідну суму на ФОП Матякіна О. О. Від імені постачальників з нами спілкується волонтерка Ані Саакян.

, де все побудовано на взаємній підтримці, особистих знайомствах та попередньому позитивному досвіді, саме так і виглядає норма.

Але минає означені 2 тижні – дронів немає. Ані розповідає про затримки з поставками через проблеми з митницею та логістикою. Ми починаємо хвилюватись, але в злих намірах нікого не підозрюємо, бо, на жаль, і так у волонтерському світі теж може виглядати норма. Затримки, тяганина на кордоні – це типова практика у поставках дронів.

Ще за 2 тижні ми пропонуємо Ані вивезти дрони з Польщі власноруч. Але Ані наполягає, що дрони "застрягли" саме на кордоні, тому фізично вилучити їх звідти можуть лише митники. Волонтерка щоразу повторює, що віддасть дрони "вже скоро". Ми не могли більше чекати, тож вимагаємо контакти безпосередньо постачальника. Так знайомимося з власницею ФОПу, на який відправляли гроші – Олесею Олександрівною Матякіною.

Під страхом розголосу цієї історії Матякіна погоджується повернути гроші, але робить це не через свій ФОП, а через "друга, який погодився виручити в цей скрутний момент" – гроші надходять від особи, на ім'я Юрій Бланк.

"Хлопці не дочекалися, 300-ті"

Ми були не єдині, хто перераховував гроші за дрони через Ані на ФОП Матякіну. Щонайменше лише через Олесю пройшло 10 мільйонів гривень, про що свідчать дані з таблиці, яку створили волонтери, аби їм повернули кошти. Чому "лише"? Бо вона не одне обличчя цієї історії. Але про це згодом.

Серед постраждалих волонтерів Олег Солтис. Через Ані він замовив 2 мавіки, на які збирав гроші на банку серед звичайних людей. Наприкінці серпня він передав готівкою 134 тисячі гривень за дрони Ані, отримавши усні гарантії, що "через 2 – 3 тижні все буде".

На момент нашого спілкування з волонтером від того часу минуло 2,5 місяці. Мавіків не було. І, як казав Олег, він просто-таки не знав, що буде далі. Але, щонайголовніше, він переживав, чи потрібні будуть взагалі ці дрони комусь?

Якщо на них не повпливати, то може бути таке, що ці гроші зникнуть, а хлопці залишаться без дронів… Вони схарені, змучені. Перед останній їхній вихід був, що їх всіх затрьохсотило. Вони лежали в госпіталі під крапельницями, контузія була. Якби були дрони, цього б мого не статися,

– розповів нам волонтер.

Через тиждень після нашої розмови, на момент публікації цього матеріалу, Олегу таки відправили дрони. Як він констатував, купила безпілотники Ані за власні гроші, якій він передав готівку.

В ідентичну історію потрапила Оксана Борисюк – координаторка ініціативи "Збір імені Барсіка". Вона досі чекає на 9 мавіків та 4 батареї. Водночас брат Оксани воює на передовій, і дрон одного разу врятував йому життя.

Дрони важливі. Але ця історія не про дрони, вона про людські життя. Моєму брату відірвало ногу, він пішки евакуйовувався 2 години, стікаючи кров'ю. Але за допомогою вказівок оператора дрона, який бачив шлях, йому з побратимами вдалось це зробити,

– зазначила волонтерка.

Також вона додає, що для тих, хто не розуміє важливості дронів, завжди є "альтернативний" варіант: "Мені важко про це говорити, якщо люди за майже 2 роки війни не розуміють, навіщо дрони та підтримка війську, то хай їдуть жити в окупацію і може тоді зрозуміють. Так і напишіть".

Військові, яким допомогла Оксана Борисюк / Фото зі сайту "Збір імені Барсіка"

В розповідях і Олега, і Оксани був спільний аспект: Ані їм порадили волонтери, які до того через неї замовляли дрони, і все нібито було добре. Гроші також йшли на ФОП Матякіну, але все було швидко – всього 10 днів і дрон на руках.

Також важливо, що постраждали в цій історії не лише волонтери, які робили замовлення на декілька дронів. Нам відомо, що великий фонд, який сотнями закуповує безпілотники, досі чекає на сотню квадрокоптерів на декілька десятків мільйонів гривень.

Розповідати деталі ми не можемо, оскільки в цій організації попросили зберегти їхню анонімність. Однак про те, що це замовлення справді було, знову ж таки, свідчить таблиця, створена волонтерами. У ній вказано, що один з великих замовників перераховував гроші на ТОВ "Бригантина" за 100 дронів. Керівник цієї компанії Назар Ткаченко, якому Матякіна дала довіреність на вчинення будь-яких дій від імені свого ФОПа.

станом на 20 листопада ми встановили, що йдеться в цій історії про близько 700 дронів, які "загадково зникли". Сто з них замовила велика організація. Орієнтовна сума, яку віддали клієнти-волонтери, коливається у діапазоні між 57 та 83 мільйонами гривень. Ці цифри постійно змінюються: комусь гроші повертають, але й з'являються нові постраждалі.

Відверто кажучи, ми не перші, хто про це пише. Нещодавно мережу облетіла історія волонтерки Лайті Бірюкова з благодійного фонду "Котики по-київськи", яка замовляла дрони через Матякіну, а потім до неї прийшов з погрозами й ножем друг Матякіної, на ім'я Олександр Бородін. Зрештою це ніякого результату, окрім публічного розголосу, не мало. Наші колеги зі ZAXID.NET про це розповіли детально.

Матякіна, дрони та погрози: журналісти трохи привідкрили завісу резонансної історії

Брехали, але не зникли

чимало запитань досі залишаються відкритими: чи справді це шахрайська схема, чи просто-таки недбальство. Який шанс того, що гроші повернуть. Зрештою

Насамперед слід сказати, що ми не єдині, кому гроші за дрони повернули. Постраждалі волонтери зробили спершу спільний чат, а потім таблицю з чергою на повернення коштів. Станом на 14 листопада було відомо, що повернули коштів на 4 мільйони 365 тисяч гривень.

Сумніватися в прозорості цієї цифри не доводиться, але є питання до того, чому так мало, адже загальна сума замовлень, які було прийнято від різних волонтерів, становить понад 2 мільйони доларів.

Отже, учасниками та іншими причетними особами до цієї історії є:

Матякіна Олеся Олександрівна. ФОП, через який проходило більшість грошових транзакцій за дрони. За її словами, зараз вона перебуває в Туреччині, знайомі запропонували їй допомагати ЗСУ – вона погодилась, дала довіреність на вчинення будь-яких дій від імені ФОП. Про те, що "щось не так", вона дізналася нібито аж на початку жовтня.

ФОП, через який проходило більшість грошових транзакцій за дрони. За її словами, зараз вона перебуває в Туреччині, знайомі запропонували їй допомагати ЗСУ – вона погодилась, дала довіреність на вчинення будь-яких дій від імені ФОП. Про те, що "щось не так", вона дізналася нібито аж на початку жовтня. Ткаченко Назар Сергійович. Знайомий Матякіної, один з тих осіб, якому нібито Олеся дала довіреність на вчинення будь-яких дій від імені свого ФОПа. Керівник ТОВ "Бригантина", компанію на яку йшла інша певна частина транзакцій за дрони. Зокрема, на ТОВ "Бригантина" перерахував мільйони гривень великий фонд, про який ми згадували вище.

Знайомий Матякіної, один з тих осіб, якому нібито Олеся дала довіреність на вчинення будь-яких дій від імені свого ФОПа. Керівник ТОВ "Бригантина", компанію на яку йшла інша певна частина транзакцій за дрони. Зокрема, на ТОВ "Бригантина" перерахував мільйони гривень великий фонд, про який ми згадували вище. Приступа Ірина Віталіївна. Як зрозуміло з контексту історії, листувань з Ані, одна з головних координаторок поставок дронів клієнтам. Їй також Матякіна дала довіреність на вчинення будь-яких дій від імені ФОП. У часи пандемії Ірина приймала замовлення на маски. Місцеві ЗМІ звинувачували її у шахрайстві. Також було відкрито кримінальне провадження №159/1913/20 за статтею про шахрайство, однак станом на цей час її вину не доведено. До того ж ми з'ясували, що одному зі своїх клієнтів, літньому чоловікові, на ім'я Олександр, Ірина гроші за замовлення таки повернула (як вона виправдалась, тоді підвів постачальник).

Як зрозуміло з контексту історії, листувань з Ані, одна з головних координаторок поставок дронів клієнтам. Їй також Матякіна дала довіреність на вчинення будь-яких дій від імені ФОП. У часи пандемії Ірина приймала замовлення на маски. Місцеві ЗМІ звинувачували її у шахрайстві. Також було відкрито кримінальне провадження №159/1913/20 за статтею про шахрайство, однак станом на цей час її вину не доведено. До того ж ми з'ясували, що одному зі своїх клієнтів, літньому чоловікові, на ім'я Олександр, Ірина гроші за замовлення таки повернула (як вона виправдалась, тоді підвів постачальник). Саакян Ані Арменівна. Волонтерка, яку Ірина Приступа взяла в команду допомагати з координацією поставок, прийомом замовлень та комунікацією з клієнтами. Була обличчям команди, оскільки мала кришталеву репутацію. За її ж словами, її просто-таки використали.

Обличчя історії з дронами, що не доїхали до військових / Фото взято зі соцмереж

Спілкуючись з різними волонтерами, ми переконались, що брехні було багато і вона була на всіх одна. На прикладі листування волонтерки Зої Швидкої з благодійної організації "Котики по-київськи" ми розповімо цю хронологію.

15 вересня. БО оплатила замовлення на дрони на ФОП Матякіна, вела комунікацію через Ані Саакян;

БО оплатила замовлення на дрони на ФОП Матякіна, вела комунікацію через Ані Саакян; 19 вересня. Ані відповідає, що нібито "завал повний", але все одно бере поштові дані та гарантує, що скоро буде відправлення;

Ані відповідає, що нібито "завал повний", але все одно бере поштові дані та гарантує, що скоро буде відправлення; 22 вересня. Дрони не відправлені – Ані обіцяє, що це зроблять уже ввечері: як зрозуміло з контексту розмови, дрони в Україні;

Дрони не відправлені – Ані обіцяє, що це зроблять уже ввечері: як зрозуміло з контексту розмови, дрони в Україні; 24 вересня. Ані пише, що дрони можна було б і відправити, але виявилось, що вони прив'язані до китайських акаунтів – "ситуація потрохи вирішується";

Ані пише, що дрони можна було б і відправити, але виявилось, що вони прив'язані до китайських акаунтів – "ситуація потрохи вирішується"; 28 вересня. З'являється уточнення, що дрони на складі в Ужгороді;

З'являється уточнення, що дрони на складі в Ужгороді; 3 жовтня. Випливають Назар Ткаченко, керівник ТОВ "Бригантина", і Ірина Приступа нібито координаторка усіх закупівель; вони обіцяють видачі;

Випливають Назар Ткаченко, керівник ТОВ "Бригантина", і Ірина Приступа нібито координаторка усіх закупівель; вони обіцяють видачі; 8 – 13 жовтня. Обіцянок стає все більше.

Обіцянок стає все більше. 16 жовтня. Ані стверджує, що дрони на українській митниці (уже не в Ужгороді), митники вимагають актів від військових, аби їх пропустити;

Ані стверджує, що дрони на українській митниці (уже не в Ужгороді), митники вимагають актів від військових, аби їх пропустити; 21 жовтня. Лунає заява, що справа не в митника, а нібито "підвів постачальник".

Лунає заява, що справа не в митника, а нібито "підвів постачальник". 20 – 24 жовтня. У поле зору виходить сама Олеся Матякіна та стверджує, що дрони на митному терміналі, проходять українських митників;

У поле зору виходить сама Олеся Матякіна та стверджує, що дрони на митному терміналі, проходять українських митників; Початок листопада. Уже існує чат з десятками волонтерів, яким не повернули гроші, Олеся Матякіна, Ані та інші виходять під час відеодзвінка, вже стверджують, що дрони не пропускають польські митники.

Усі скриншоти листувань можете прочитати. Вони підтверджують те, що ми виклали вище, разом з тим демонструють, що брехня була. Є підстави звинувачувати усіх цих людей в тому, що вони говорили неправду. На жаль, чи на щастя, за це не притягають до відповідальності.

Комунікація волонтерів з Ані Саакян / Скриншоти листувань, надані 24 Каналу

Але притягають до відповідальності за підробку документів. Власне, волонтерам тричі надавали документи, які нібито мали б підтвердити, що все-таки партія дронів існує – вона застрягла на митниці. Як ми встановили, у всіх трьох випадках документи були фейкові.

Так званий "гарантійний лист", у якому йдеться про зобов'язання перед Матякіною поставити в Україну близько 250 дронів. У цьому "документі" неправильний код ЄДРПОУ – компанії ТОВ "Бригантина", а не ТОВ "Ю.ЕЙ.ВІ. Дистрибюція". Тобто цей документ не має жодної юридичної сили та, ймовірно, був зроблений за декілька хвилин у фотошопі.



Фейковий гарантійний лист, що нібито мав би підтвердити наявність постачальника за кордоном / Надано постраждалими волонтерами на прохання 24 Каналу

Щонайменше дві митні декларації, у яких йдеться про різні партії дронів, що були на кордоні. Ці документи є справжніми, але контрагенти, зазначені в них, не мають жодного стосунку ні до Матякіної, ні до Приступи, тому є підстави припускати, що надали волонтерам їх для того, аби замилити очі.

"Митні декларації", що надсилала Матякіна / Надано волонтерами на прохання 24 Каналу

Був ще цікавий епізод з квадрокоптерами PRO-версії. Матякіна пропонувала їх одній волонтерці замість звичайних дронів, оскільки ті "є на офісі", а звичайних нібито немає. Як слушно відзначив один з інших постраждалих волонтерів: ця пропозиція чомусь надходила людям, яким дрони PRO-версії не потрібні.



Олеся каже, що пропонувала дрони PRO-версії волонтерам / Скриншот 24 Каналу з публічного чату "Дрони від ФОП Матякіна"



Матякіна і дрони Pro-версії / Скриншот 24 Каналу з публічного чату "Дрони від ФОП Матякіна"

Варто ще додати, що відбувається повернення коштів за спеціальною заявою на ім'я людини, які було перераховано суму. Здебільшого – це якраз-таки ФОП Олеся Матякіна.



Заява, яку мають писати волонтери, "аби їм повернули кошти" / Взято 24 Каналом з публічного чату "Дрони від ФОП Матякіна"

Однак кошти Матякіна повертає не через свій ФОП, а через ФОП Збаращенка Матвія Олеговича, який було створено всього декілька місяців тому. Скоріш за все, це однокласник сина Матякіної – Станіслава Горяйнова. До речі, за наявною в нас інформацією, Станіслав зараз з мамою перебуває у Стамбулі, що в Туреччині.

Звідки взялись "успішні кейси"?

Три підробні документи, надані Матякіною, Ткаченком і Приступою, змушують замислитись про те, чи справді існував якийсь постачальник за кордоном. За словами волонтерів, Ані під час одного з листувань зазначила, що Ірина присилала їй фото машини та коробок з дронами біля магазину "Ябко" у Львові.

Не виключено, що якраз-таки в цьому магазині могли купляти певні дрони на самих початках та віддавали їх замовникам. Щонайменше про це свідчить один штрихкод на коробці з безпілотником, що передали волонтерам.



Штрихкод "Ябка" на коробці від дрона, який купували в Україні / Надано анонімним волонтером 24 Каналу

У цьому немає нічого протизаконного, однак є "але". Дрони в "Ябку" коштують на декілька десятків гривень дорожче. Скажімо, волонтери перераховували за дрони Mavic 3T 192 600 гривень, а в магазині у Львові він коштує навіть зі знижкою 212 тисяч гривень.



Скільки коштує дрон в українському "Ябку" / Скриншот 24 Каналу зі сайту магазина

На горизонті з'являється Харченко

навіщо будувати "бізнес" собі в мінус?

Станом на 20 листопада Олеся, Ірина та Назар – на зв'язку. Вони обіцяють повернути гроші за дрони та навіть розробити "план реструктуризації боргу". Зокрема, лунала заява про те, що гроші будуть віддавати з наступних замовлень.

Але куди тоді зникли гроші, які волонтери раніше пересилали за свої замовлення? Як стверджує Ткаченко і Матякіна, вони на криптогаманцях. Зокрема, на криптогаманці такого собі Харченка Володимира Миколайовича, який разом з тим є і постачальником дронів, і кінцевим бенефіціаром, і на нього було нібито подано заяву в кіберполіцію.

Щоправда, єдиним доказом, що ця заява таки була, є скриншот від Назара Ткаченка. На зображенні – листування не зовсім відомо кого з контактом "Ілля Кібер", у якому вказані особисті дані Харченка. З огляду на іншу брехню, яку продукували члени цієї "волонтерської групи", виникають сумніви щодо правдивості цього листування та наявності реальної заяви в кіберполіцію на Харченка.



На Харченка нібито подали заяву в кіберполіцію / Взято 24 Каналом з публічного чату "Дрони від ФОП Матякіна" (Відправник Ткаченко Н. С.) / Персональні дані було замальовано червоним кольором

До того ж комунікація Матякіної, Ткаченка та Приступи з постраждалими волонтерами, відверто, кульгає. Скажімо, ввечері 15 листопада мав би бути черговий відеодзвінок з понад сотнею волонтерів, які чекають на дрони чи на гроші, однак його на прохання Ірини перенесли на 17 листопада. І нібито через те, що повністю не готовий план реструктуризації боргу.

Невже російський постачальник?

Харченко Володимир Миколайович є керівником ТОВ "ККС УКРАЇНА". У документації цієї компанії вказано, що він прописаний за адресою: Російська Федерація, місто Москва, Дмитрівське шосе, будинок 36, корпус 1, квартира 30.

Найцікавіше, що до цього місця дислокації "свого партнера" не має ніяких питань Олеся Матякіна. У публічному чату з волонтерами вона запевняє: "Але він громадянин України. Нині живе в Іспанії з дружиною", – ще більш цікаво, що у цьому ж повідомленні вона відхрещується від дружби з Харченком.

Матякіна про Харченка з російською пропискою / Скриншоти 24 Каналу з публічного чату "Дрони від ФОП Матякіна"

Водночас, за інформацією наших джерел, мама Олесі Матякіної – Матякіна Ірина Борисівна – має російський паспорт, виданий у Калінінградській області, а саме – місті Торжок. Однак прописана жінка в Одесі у Теплодарі на вулиці Піонерній, де зареєстрований ФОП її дочки та ФОП Збаращенка.

Батько Олесі Матякіної – Олександр, – як зрозуміло з його ж сторінки в Однокласниках, навчався у Санкт-Петербурзі в державному політехнічному університеті.



Олександр Матякін і зв'язки з Росією / Скриншот 24 Каналу зі сторінки в Однокласниках

Серед груп, за якими він слідкує:

"Новороссия, Сирия, Россия – нет фашизму и террору!"

"МОЙ АДРЕС СОВЕТСКИЙ СОЮЗ – ПРИСОЕДИНЯЙСЯ !!!"

"ТПК (Торжокский политехнический колледж)", "Торжок (Новый Торг)" – місто, у якому вочевидь видали паспорт Ірині Матякіній.



Проросійські групи, на які підписаний Олександр Матякін / Скриншот 24 Каналу з Однокласників

Водночас сама Олеся Матякіна на своїй сторінці в Однокласниках у графі "родичі" вказувала брата Артема, який живе в Тамбові та десять років тому відслужив у російській армії, про що свідчать його фото. Цікаво, де він зараз?

Брат Матякіної з Тамбова відслужив у російській армії / Скриншоти 24 Каналу з Однокласників

Це треба зупинити

Поки ми вивчали історію з Матякіною, випливло ім'я Оконського Назара Сергійовича, у якого спільнота 50thsnd_ua певний час замовляла дрони. Власне, до того моменту, поки він не взяв гроші за чергове замовлення та не зник.

Представниця організації Іванна Черниш припускає, що Оконський може бути пов'язаний з Матякіною, адже сталося це в один і той самий час. Ціни і в Матякіної, і в Оконського на дрони були підозріло низькими та схожими. Єдина різниця: Оконський зник, а Матякіна наче як досі на зв'язку та виправдовується.

Ми співпрацювали з Назаром з кінця весни 2023 року. Порадив волонтер – чиста людина, можна не приплітатати до цієї історії. Перший дрон від Назара приїхав вчасно – Mavic 3Т для 72 ОМБр. На наступних замовленнях Назар почав затримувати дрони, казав, що завтра-післязавтра відправить. Останній раз зв'язувались 3 листопада, а потім він зник.

Очевидно, якщо це не зупинити, то будуть випливати нові імена, які братимуть гроші за дрони, а потім зникатимуть чи нескінченно виправдовуватимуться щодо "затримки безпілотників". А військові будуть гинути.

Під час розмов з нами постраждалі волонтери не стримували обурення. Також вони вирішили перевірити, чи справді Матякіна та інші фігуранти цієї історії продовжують брати замовлення. Експеримент засвідчив, що – так, Назар Ткаченко продовжує приймати замовлення за дрони, просить гроші скидати на ФОП Матякіну.



Ткаченко продовжує брати замовлення за дрони / Скриншот за 17.11.23 / Надано волонтерами 24 Каналу

До поліції уже надійшли заяви від постраждалих волонтерів. Як очікується, найближчим часом правоохоронці мають перевірити всі факти, зокрема, шукати докази шахрайства, ролі "постачальника з російською пропискою", якщо це справді було.

Зі свого боку ми обіцяємо тримати в фокусі цю історію до того моменту, допоки справедливість не відновиться. Хоч цей наш матеріал і не відповідає на абослютно всі "Чи?", "Як?" і "Чому?", проте ми маємо надію, що він дасть поштовх для того, аби відповідні органи звернули увагу на цю історію.