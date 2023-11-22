Как загадочно исчезло 700 волонтерских дронов? Расследование о "бизнесе" на лжи во время войны

Одна из волонтерок нам сказала, что эта история не о деньгах – она о человеческих жизнях. Обычный дрон способен спасти как минимум одного военного: это глаза пехотинцев, артиллеристов, бронетехников – их возможность вовремя увидеть угрозу.

Одна из волонтерок нам сказала, что эта история не о деньгах – она о человеческих жизнях. Один дрон-разведчик способен ежедневно спасать многих, ведь является глазами для пехоты как минимум на нескольких позициях. Кроме того, такие беспилотники корректируют работу наших артиллеристов, минометчиков, операторов дронов-камикадзе – то есть помогают "минусовать" врагов не менее эффективно, чем защищать своих.

Когда ты волонтер и по копейке собираешь деньги на дрон, то стараешься сократить срок его прибытия на линию фронта, потому что у военных нет времени – оккупанты прут уже, сейчас… Эта история даже не о беспилотниках, приехавших не вовремя. Как мы предполагаем, это история о том, как обычные украинцы скидывались на БПЛА, волонтеры передали эти деньги "представителям поставщиков", а партия дронов до 700 единиц "загадочно исчезла" (или ее и, вообще, не было).

Кто в этом виноват, почему так произошло, это мошенничество или ложь, спровоцированная халатностью? В этом материале 24 Канал попробует рассказать все так, как оно могло быть на самом деле. Однако предварительный вывод очевиден. Этого, в принципе, не должно было произойти, а тем более в военное время. Во время контрнаступления.

Обмануть пробовали даже нас

Лето 2023 года. На Юге – разгар контрнаступления ВСУ. Волонтер "Фонда 24", созданного коллективом 24 Канала, получает заявку от 116 ОМБр на поставку дрона-разведчика Mavic 3T на самое горячее, Запорожское направление.

Такой тип БПЛА за первые недели наступления как раз становится дефицитным, исчезает с полок магазинов, а там, где остается, – резко дорожает: от 220 до более 260 тысяч гривен.



Дрон Mavic, который используют военные на фронте / Фото Генштаба ВСУ

Волонтерским сообществом распространяется информация о поставщике, который возит дроны из Польши на треть дешевле, чем на украинском рынке (192 600 гривен). Единственное, нужно немного подождать: доставка – до 2 недель.

Военные соглашаются подождать столько времени, чтобы сэкономленные десятки тысяч гривен можно было направить на следующие сборы для других подразделений. Поэтому мы решаемся заказать, переводим необходимую сумму на ФЛП Матякина О. О. От имени поставщиков с нами общается волонтерка Ани Саакян.

где все построено на взаимной поддержке, личных знакомствах и предыдущем положительном опыте, именно так и выглядит норма.

Но проходят указанные 2 недели – дронов нет. Ани рассказывает о задержках с поставками из-за проблем с таможней и логистикой. Мы начинаем волноваться, но в злых намерениях никого не подозреваем, потому что, к сожалению, и так в волонтерском мире тоже может выглядеть норма. Задержки, волокита на границе – это типичная практика в поставках дронов.

Еще через 2 недели мы предлагаем Ани вывезти дроны из Польши собственноручно. Но Ани настаивает, что дроны "застряли" именно на границе, поэтому физически изъять их оттуда могут только таможенники. Волонтерка каждый раз повторяет, что отдаст дроны "уже скоро". Мы не могли больше ждать, поэтому требуем контакты непосредственно поставщика. Так знакомимся с владелицей ФЛП, на который отправляли деньги – Олесей Александровной Матякиной.

Под страхом огласки этой истории Матякина соглашается вернуть деньги, но делает это не через свой ФЛП, через "друга, который согласился выручить в этот трудный момент" – деньги поступают от лица, по имени Юрий Бланк.

"Ребята не дождались, 300-е"

Мы были не единственные, кто перечислял деньги за дроны через Ани на ФЛП Матякину. По меньшей мере, только через Олесю прошло 10 миллионов гривен, о чем свидетельствуют данные из таблицы, которую создали волонтеры, чтобы им вернули средства. Почему "только "? Потому что она не одно лицо этой истории. Но об этом позже.

Среди пострадавших волонтеров Олег Солтис. Через Ани он заказал 2 мавика, на которые собирал деньги на банке среди обычных людей. В конце августа он передал наличными 134 тысячи гривен за дроны Ани, получив устные гарантии, что "через 2 – 3 недели все будет".

На момент нашего общения с волонтером с тех пор прошло 2,5 месяца. Мавиков не было. И, как говорил Олег, он просто не знал, что будет дальше. Но, самое главное, он переживал, нужны ли будут вообще эти дроны кому-то?

Если на них не повлиять, то может быть такое, что эти деньги исчезнут, а ребята останутся без дронов… Они схаренные, измученные. Перед последний их выход был, что их всех затрехсотило. Они лежали в госпитале под капельницами, контузия была. Если бы были дроны, этого бы не случилось,

– рассказал нам волонтер.

Через неделю после нашего разговора, на момент публикации этого материала, Олегу все-таки отправили дроны. Как он констатировал, купила беспилотники Ани за собственные деньги, которой он передал наличные деньги.

В идентичную историю попала Оксана Борисюк – координатор инициативы "Сбор имени Барсика". Она до сих пор ждет 9 мавиков и 4 батареи. В то же время брат Оксаны воюет на передовой, и дрон однажды спас ему жизнь.

Дроны важны. Но эта история не о дронах, она о человеческих жизнях. Моему брату оторвало ногу, он пешком эвакуировался 2 часа, истекая кровью. Но с помощью указаний оператора дрона, который видел путь, ему с собратьями удалось это сделать,

– отметила волонтерка.

Также она добавляет, что для тех, кто не понимает важности дронов, всегда есть "альтернативный" вариант: "Мне трудно об этом говорить, если люди почти за 2 года войны не понимают, зачем дроны и поддержка армии, то пусть едут жить в оккупацию и может тогда поймут. Так и напишите".

Военные, которым помогла Оксана Борисюк / Фото с сайта "Сбор имени Барсика"

В рассказах и Олега, и Оксаны был общий аспект: Ани им посоветовали волонтеры, которые до того через нее заказывали дроны, и все якобы было хорошо. Деньги также шли на ФЛП Матякину, но все было быстро – всего 10 дней и дрон на руках.

Также важно, что пострадали в этой истории не только волонтеры, которые делали заказ на несколько дронов. Нам известно, что большой фонд, который сотнями закупает беспилотники, до сих пор ждет сотню квадрокоптеров на несколько десятков миллионов гривен.

Рассказывать детали мы не можем, поскольку в этой организации попросили сохранить их анонимность. Однако о том, что этот заказ действительно был, опять же, свидетельствует таблица, составленная волонтерами. В ней указано, что один из крупных заказчиков перечислял деньги на ООО "Бригантина" за 100 дронов. Руководитель этой компании Назар Ткаченко, которому Матякина дала доверенность на совершение любых действий от имени своего ФЛП.

, по состоянию на 20 ноября мы установили, что речь идет в этой истории об около 700 дронов, которые "загадочно исчезли". Сто из них заказала крупная организация. Ориентировочная сумма, которую отдали клиенты-волонтеры, колеблется в диапазоне между 57 и 83 миллионами гривен. Эти цифры постоянно меняются: кому-то деньги возвращают, но и появляются новые пострадавшие.

Откровенно говоря, мы не первые, кто об этом пишет. Недавно сеть облетела история волонтерки Лайти Бирюкова из благотворительного фонда "Котики по-киевски", которая заказывала дроны через Матякину, а потом к ней пришел с угрозами и ножом друг Матякиной, по имени Александр Бородин. В конце концов это никакого результата, кроме публичной огласки, не имело. Наши коллеги из ZAXID.NET об этом рассказали подробно.

Матякина, дроны и угрозы: журналисты приоткрыли занавес резонансной истории

Лгали, но не исчезли

многие вопросы до сих пор остаются открытыми: действительно ли это мошенническая схема, или просто халатность. Какой шанс того, что деньги вернут. В конце концов

Прежде всего следует сказать, что мы не единственные, кому деньги за дроны вернули. Пострадавшие волонтеры сделали сначала общий чат, а затем таблицу с очередью на возврат средств. По состоянию на 14 ноября было известно, что вернули средства на 4 миллиона 365 тысяч гривен.

Сомневаться в прозрачности этой цифры не приходится, но есть вопрос к тому, почему так мало, ведь общая сумма заказов, принятых от разных волонтеров, составляет более 2 миллионов долларов.

Итак, участниками и другими причастными лицами к этой истории являются:

Матякина Олеся Александровна. ФЛП, через который проходило большинство денежных транзакций за дроны. По ее словам, сейчас она находится в Турции, знакомые предложили ей помогать ВСУ – она согласилась, дала доверенность на совершение любых действий от имени ФЛП. О том, что "что-то не так", она узнала якобы в начале октября.

ФЛП, через который проходило большинство денежных транзакций за дроны. По ее словам, сейчас она находится в Турции, знакомые предложили ей помогать ВСУ – она согласилась, дала доверенность на совершение любых действий от имени ФЛП. О том, что "что-то не так", она узнала якобы в начале октября. Ткаченко Назар Сергеевич. Знакомый Матякиной, один из тех лиц, которому якобы Олеся дала доверенность на совершение каких-либо действий от имени своего ФЛП. Руководитель ООО "Бригантина", компанию на которую шла другая часть транзакций за дроны. В частности, на ООО "Бригантина" перечислил миллионы гривен крупный фонд, о котором мы упоминали выше.

Знакомый Матякиной, один из тех лиц, которому якобы Олеся дала доверенность на совершение каких-либо действий от имени своего ФЛП. Руководитель ООО "Бригантина", компанию на которую шла другая часть транзакций за дроны. В частности, на ООО "Бригантина" перечислил миллионы гривен крупный фонд, о котором мы упоминали выше. Приступа Ирина Витальевна. Как понятно из контекста истории, переписок с Ани, одна из главных координаторов поставок дронов клиентам. Ей тоже Матякина дала доверенность на совершение каких-либо действий от имени ФЛП. Во времена пандемии Ирина принимала заказы на маски. Местные СМИ обвиняли ее в мошенничестве. Также было открыто уголовное производство №159/1913/20 по статье о мошенничестве, однако по состоянию на данный момент ее вина не доказана. К тому же мы выяснили, что одному из своих клиентов, пожилому мужчине, по имени Александр, Ирина деньги за заказ все-таки вернула (как она оправдалась, тогда подвел поставщик).

Как понятно из контекста истории, переписок с Ани, одна из главных координаторов поставок дронов клиентам. Ей тоже Матякина дала доверенность на совершение каких-либо действий от имени ФЛП. Во времена пандемии Ирина принимала заказы на маски. Местные СМИ обвиняли ее в мошенничестве. Также было открыто уголовное производство №159/1913/20 по статье о мошенничестве, однако по состоянию на данный момент ее вина не доказана. К тому же мы выяснили, что одному из своих клиентов, пожилому мужчине, по имени Александр, Ирина деньги за заказ все-таки вернула (как она оправдалась, тогда подвел поставщик). Саакян Ани Арменовна. Волонтерка, которую Ирина Приступа взяла в команду помогать с координацией поставок, приемом заказов и коммуникацией с клиентами. Была лицом команды, поскольку имела кристальную репутацию. По ее же словам, ее попросту использовали.

Лица истории с дронами, которые не доехали до военных / Фото взято из соцсетей

Общаясь с разными волонтерами, мы убедились, что лжи было много и она была на всех одна. На примере переписки волонтерки Зои Швыдкой из благотворительной организации "Котики по-киевски" мы расскажем эту хронологию.

15 сентября. БО оплатила заказы на дроны на ФЛП Матякина, вела коммуникацию через Ани Саакян;

БО оплатила заказы на дроны на ФЛП Матякина, вела коммуникацию через Ани Саакян; 19 сентября. Ани отвечает, что якобы "завал полный", но все равно берет почтовые данные и гарантирует, что скоро будет отправка;

Ани отвечает, что якобы "завал полный", но все равно берет почтовые данные и гарантирует, что скоро будет отправка; 22 сентября. Дроны не отправлены – Ани обещает, что это сделают уже вечером: как понятно из контекста разговора, дроны в Украине;

Дроны не отправлены – Ани обещает, что это сделают уже вечером: как понятно из контекста разговора, дроны в Украине; 24 сентября. Ани пишет, что дроны можно было бы отправить, но оказалось, что они привязаны к китайским аккаунтам – "ситуация понемногу решается";

Ани пишет, что дроны можно было бы отправить, но оказалось, что они привязаны к китайским аккаунтам – "ситуация понемногу решается"; 28 сентября. Появляется уточнение, что дроны на складе в Ужгороде;

Появляется уточнение, что дроны на складе в Ужгороде; 3 октября. Выплывают Назар Ткаченко, руководитель ООО "Бригантина", и Ирина Приступа якобы координатор всех закупок; они обещают выдачи;

Выплывают Назар Ткаченко, руководитель ООО "Бригантина", и Ирина Приступа якобы координатор всех закупок; они обещают выдачи; 8 – 13 октября. Обещаний становится все больше.

Обещаний становится все больше. 16 октября. Ани утверждает, что дроны на украинской таможне (уже не в Ужгороде), таможенники требуют актов от военных, чтобы их пропустить;

Ани утверждает, что дроны на украинской таможне (уже не в Ужгороде), таможенники требуют актов от военных, чтобы их пропустить; 21 октября. Звучит заявление, что дело не в таможеннике, а якобы "подвел поставщик".

Звучит заявление, что дело не в таможеннике, а якобы "подвел поставщик". 20 – 24 октября. В поле зрения выходит сама Олеся Матякина и утверждает, что дроны на таможенном терминале проходят украинских таможенников;

В поле зрения выходит сама Олеся Матякина и утверждает, что дроны на таможенном терминале проходят украинских таможенников; Начало ноября. Уже существует чат с десятками волонтеров, которым не вернули деньги, Олеся Матякина, Ани и другие выходят во время видеозвонка, уже утверждают, что дроны не пропускают польские таможенники.

Все скриншоты переписок можете прочитать. Они подтверждают то, что мы изложили выше, вместе с тем демонстрируют, что ложь была. Есть основания обвинять всех этих людей в том, что они говорили неправду. К сожалению, или к счастью, за это не привлекают к ответственности.

Коммуникация волонтеров с Ани Саакян / Скриншоты переписок, предоставленные 24 Каналу

Но привлекают к ответственности за подделку документов. Собственно, волонтерам трижды предоставляли документы, которые якобы должны были бы подтвердить, что все-таки партия дронов существует – она застряла на таможне. Как мы установили, во всех трех случаях документы были фейковые.

Так называемое "гарантийное письмо", в котором говорится об обязательстве перед Матякиной поставить в Украину около 250 дронов. В этом "документе" неправильный код ЕГРПОУ – компании ООО "Бригантина", а не ООО "Ю.ЕЙ.ВІ. Дистрибюція". То есть этот документ не имеет никакой юридической силы и, вероятно, был сделан за несколько минут в фотошопе.



Фейковое гарантийное письмо, которое якобы должно подтвердить наличие поставщика за рубежом / Предоставлено пострадавшими волонтерами по просьбе 24 Канала

По меньшей мере две таможенные декларации, в которых говорится о разных партиях дронов, которые были на границе. Эти документы являются настоящими, но контрагенты, указанные в них, не имеют никакого отношения ни к Матякиной, ни к Приступе, поэтому есть основания предполагать, что предоставили волонтерам их для того, чтобы замылить глаза.

"Таможенные декларации", которые присылала Матякина / Предоставлено волонтерами по просьбе 24 Канала

Был еще интересный эпизод с квадрокоптерами PRO-версии. Матякина предлагала их одной волонтерке взамен на обычные дроны, поскольку те "есть на офисе", а обычных якобы нет. Как справедливо отметил один из других пострадавших волонтеров: это предложение почему-то поступало людям, которым дроны PRO-версии не нужны.



Олеся говорит, что предлагала дроны PRO-версии волонтерам / Скриншот 24 Канала из публичного чата "Дроны от ФЛП Матякина"



Матякина и дроны Pro-версии / Скриншот 24 Канала из публичного чата "Дроны от ФЛП Матякина"

Стоит еще добавить, что происходит возврат средств по специальному заявлению на имя человека, которому была перечислена сумма. В основном – это как раз таки ФЛП Олеся Матякина.



Заявление, которое должны писать волонтеры, "чтобы им вернули средства" / Взято 24 Каналом из публичного чата "Дроны от ФЛП Матякина"

Однако средства Матякина возвращает не через свой ФЛП, а через ФЛП Збаращенко Матвея Олеговича, созданного всего несколько месяцев назад. Скорее всего, это одноклассник сына Матякиной – Станислава Горяйнова. Кстати, по имеющейся у нас информации, Станислав сейчас с мамой находится в Стамбуле, в Турции.

Откуда взялись "успешные кейсы"?

Три поддельных документа, предоставленных Матякиной, Ткаченко и Приступой, заставляют задуматься о том, действительно ли существовал какой-то поставщик за границей. По словам волонтеров, Ани во время одной из переписок отметила, что Ирина присылала ей фото машины и коробок с дронами возле магазина "Ябко" во Львове.

Не исключено, что как раз таки в этом магазине могли покупать определенные дроны в самом начале и отдавали их заказчикам. По меньшей мере об этом свидетельствует один штрихкод на коробке с беспилотником, который передали волонтерам.



Штрихкод "Ябка" на коробке от дрона, который покупали в Украине / Предоставлено анонимным волонтером 24 Каналу

В этом нет ничего противозаконного, но есть "но". Дроны в "Ябке" стоят на несколько десятков гривен дороже. Скажем, волонтеры перечисляли за дроны Mavic 3T 192 600 гривен, а в магазине во Львове он стоит даже со скидкой 212 тысяч гривен.



Сколько стоит дрон в украинском "Ябке" / Скриншот 24 Канала с сайта магазина

На горизонте появляется Харченко

зачем строить "бизнес" себе в минус?

На 20 ноября Олеся, Ирина и Назар – на связи. Они обещают вернуть деньги за дроны и даже разработать "план реструктуризации долга". В частности, звучало заявление о том, что деньги будут отдавать со следующих заказов.

Но куда тогда исчезли деньги, которые волонтеры ранее пересылали за свои заказы? Как утверждает Ткаченко и Матякина, они на криптокошельках. В частности, на криптокошельке некоего Харченко Владимира Николаевича, который вместе с тем является и поставщиком дронов, и конечным бенефициаром, и на него было якобы подано заявление в киберполицию.

Правда, единственным доказательством, что это заявление все-таки было, является скриншот от Назара Ткаченко. На изображении – переписка не совсем известно кого с контактом "Илья Кибер", в котором указаны личные данные Харченко. Учитывая другую ложь, которую продуцировали члены этой "волонтерской группы", возникают сомнения относительно правдивости этой переписки и наличия реального заявления в киберполицию на Харченко.



На Харченко якобы подали заявление в киберполицию / Взято 24 Каналом из публичного чата "Дроны от ФЛП Матякина" (Отправитель Ткаченко Н. С.) / Персональные данные были закрашены красным цветом

К тому же коммуникация Матякиной, Ткаченко и Приступы с пострадавшими волонтерами, откровенно, хромает. Скажем, вечером 15 ноября должен был бы быть очередной видеозвонок с более чем сотней волонтеров, которые ждут дроны или деньги, однако его по просьбе Ирины перенесли на 17 ноября. И якобы из-за того, что полностью не готов план реструктуризации долга.

Неужели российский поставщик?

Харченко Владимир Николаевич является руководителем ООО "ККС УКРАЇНА". В документации этой компании указано, что он прописан по адресу: Российская Федерация, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 36, корпус 1, квартира 30.

Самое интересное, что к этому месту дислокации "своего партнера" не имеет никаких вопросов Олеся Матякина. В публичном чате с волонтерами она уверяет: "Но он гражданин Украины. Сейчас живет в Испании с женой", – еще более интересно, что в этом же сообщении она открещивается от дружбы с Харченко.

Матякина о Харченко с российской пропиской / Скриншоты 24 Канала из публичного чата "Дроны от ФЛП Матякина"

В то же время, по информации наших источников, мама Олеси Матякиной – Матякина Ирина Борисовна – имеет российский паспорт, выданный в Калининградской области, а именно – городе Торжок. Однако прописана женщина в Одессе в Теплодаре на улице Пионерной, где зарегистрирован ФЛП ее дочери и ФЛП Збаращенко.

Отец Олеси Матякиной – Александр, – как понятно из его страницы в Одноклассниках, учился в Санкт-Петербурге в государственном политехническом университете.



Александр Матякин и связи с Россией / Скриншот 24 Канала со страницы в Одноклассниках

Среди групп, за которыми он следит:

"Новороссия, Сирия, Россия – нет фашизму и террору!"

"МОЙ АДРЕС СОВЕТСКИЙ СОЮЗ – ПРИСОЕДИНЯЙСЯ !!!"

"ТПК (Торжокский политехнический колледж)", "Торжок (Новый Торг)" – город, в котором очевидно выдали паспорт Ирине Матякиной.



Пророссийские группы, на которые подписан Александр Матякин / Скриншот 24 Канала из Одноклассников

В то же время сама Олеся Матякина на своей странице в Одноклассниках в графе "родственники" указывала брата Артема, который живет в Тамбове и десять лет назад отслужил в российской армии, о чем свидетельствуют его фото. Интересно, где он сейчас?

Брат Матякиной из Тамбова отслужил в российской армии / Скриншоты 24 Канала из Одноклассников

Это нужно остановить

Пока мы изучали историю с Матякиной, выплыло имя Оконского Назара Сергеевича, у которого сообщество 50thsnd_ru некоторое время заказывало дроны. Собственно, до того момента, пока он не взял деньги за очередной заказ и не исчез.

Представительница организации Иванна Черныш предполагает, что Оконский может быть связан с Матякиной, ведь произошло это в одно и то же время. Цены и у Матякиной, и у Оконского на дроны были подозрительно низкими и похожими. Единственная разница: Оконский исчез, а Матякина вроде как до сих пор на связи и оправдывается.

Мы сотрудничали с Назаром с конца весны 2023 года. Посоветовал волонтер – чистый человек, можно не приплетать к этой истории. Первый дрон от Назара приехал вовремя – Mavic 3Т для 72 ОМБр. На следующих заказах Назар начал задерживать дроны, говорил, что завтра-послезавтра отправит. Последний раз связывались 3 ноября, а потом он исчез.

Очевидно, если это не остановить, то будут выплывать новые имена, которые будут брать деньги за дроны, а потом исчезать или бесконечно оправдываться по поводу "задержки беспилотников". А военные будут гибнуть.

Во время разговоров с нами пострадавшие волонтеры не сдерживали возмущения. Также они решили проверить, действительно ли Матякина и другие фигуранты этой истории продолжают брать заказы. Эксперимент показал, что – да, Назар Ткаченко продолжает принимать заказы за дроны, просит деньги скидывать на ФЛП Матякину.



Ткаченко продолжает брать заказы за дроны / Скриншот за 17.11.23 / Предоставлен волонтерами 24 Каналу

В полицию уже поступили заявления от пострадавших волонтеров. Как ожидается, в ближайшее время правоохранители должны проверить все факты, в частности, искать доказательства мошенничества, роли "поставщика с российской пропиской", если это действительно имело место.

Со своей стороны мы обещаем держать в фокусе эту историю до того момента, пока справедливость не восстановится. Хотя этот наш материал и не отвечает на абсолютно все "Или?", "Как?" и "Почему?", однако мы надеемся, что он даст толчок для того, чтобы соответствующие органы обратили внимание на эту историю.