Теза, що генерали готуються до вчорашньої війни, відпала, – заступник головкома Сухаревський

В Україні створюють Сили безпілотних систем. Це буде потужний кулак, що вирішуватиме реальні завдання на полі бою. Теза, що генерали готуються до вчорашньої війни, давним-давно відпала.

Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ. Вадим Сухаревський назвав мету створення Сил безпілотних систем, пише 24 Канал.

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"Щоб заболоття відмовилося від будь-яких активних дій і залишило ідею окупації"

Заступник Сирського наголосив, що мета його команди – саме ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. За його словами, підрозділи, які в майбутньому будуть сформовані, – це потужний кулак, що вирішуватиме реальні завдання на полі бою. Він буде надійним плечем підтримки для українських бойових бригад, підрозділів, які вже діють.

"Це буде той елемент, який дасть нам можливість асиметрично відповідати на будь-які дії противника і завдавати йому максимальних витрат, що відбувається, власне, і сьогодні, всі ми є спостерігачами того, як це відбувається", – підкреслив Сухаревський.

Військовий зауважив, що ми маємо наростити, спільно зробити так, аби це був не просто виклик нашій промисловості, світовій науці. Це має бути системний підхід, і він уже є, додав заступник головкома.

Ми маємо зробити те, що в майбутньому ляже у всі підручники воєнної історії й буде розглядатися як ефективний приклад реакції в бойових діях, у війні, в майбутньому. Теза, що генерали готуються до вчорашньої війни, вона відпала давним-давно. Якраз Україна, наші Збройні Сили, Сили оборони є прикладом того, як воно має бути,

– наголосив Сухаревський.

Заступник головкома зауважив, що наша держава має дуже кмітливий народ. Українці щодня, щоночі працюють і розвивають воєнну думку, штовхають технологічний процес, свідками якого ми на сьогодні є.

Наша мета – зустрічати на полі бою противника першими: дроном. Відсікти від нашого солдата максимум засобів ураження противника. Наша мета – зробити так, щоб заболоття відмовилося від будь-яких активних дій на лінії фронту й залишило ідею окупації нашої держави взагалі. І безпілотні системи, я вірю в це, я зроблю все можливе для того, щоб стали запорукою, відповідно, одним з ключових елементів саме цієї перемоги,

– підкреслив заступник головкома.

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Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що вже цього року Україна досягне мети щодо виробництва 1 мільйона безпілотників. Цікаво, що 90% дронів, які наші захисники застосовують на полі бою, – саме вітчизняного виробництва.