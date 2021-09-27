Друга Холодна війна: ризик протистояння між США та Китаєм зростає

Холодна війна між США та Радянським Союзом мирно завершилася у 1991 році. Наразі у світі говорять про початок другої Холодної війни, яка передбачає суперництво між США та Китаєм.

Геополітичне суперництво між двома найбільшими державами світу зростає, однак чіткого виходу з ситуації немає. Надію вселяє лише "невпинна дипломатія", про яку американський президент Джо Байден говорив на Генасамблеї ООН.

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У Пекіні зростають параноїдальні настрої, і лідеру Білого дому ще доведеться налагодити змістовний діалог. Його перевага в тому, що він може швидко досягати прогресу в коаліціях, що потенційно можуть протистояти військовому потенціалу Китаю. Наприклад, угода AUKUS з Австралією та Великою Британією або саміт QUAD з Австралією, Індією та Японією.

Друга Холодна війна

Лідери США, Великої Британії та Австралії 15 вересня 2021 року оголосили про створення ініціативи AUKUS . Тристоронній безпековий блок спрямований на поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Президент США планує співпрацювати з Китаєм у справах, де його цілі збігаються з американськими. Мовиться про боротьбу з глобальним потеплінням та припинення пандемії. У ситуаціях, де американська влада має інші плани, буде протистояння з Китаєм. До прикладу, боротьба за права людини, питання Тайваню, свобода судноплавства й розвиток технологій.

Фахівці виділяють 2 теми, які спрямовані на протистояння двох світових лідерів. Мовиться про:

внутрішній консенсус США щодо Китаю і розкол в американській зовнішній політиці через численні війни;

і розкол в американській зовнішній політиці через численні війни; "алергію" Штатів на торгові та інвестиційні угоди.

Не дарма Китай одразу після проголошення AUKUS подав заявку на приєднання до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство. Хоч із офіційним Пекіном уже співпрацює набагато більше азійських країн, ніж зі США.

Транстихоокеанське партнерство, або ТТП – це міжнародна торгово-економічна організація. Її створили у жовтні 2015 року 12 країн, об’єднання яких стало альтернативою Асоціації держав Південно-Східної Азії та Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У січні 2017 року Дональд Трамп підписав указ про вихід США із ТТП.

Особливістю Китаю є економічна спроможність карати чи винагороджувати своїх сусідів – навіть більша, ніж у американців. США могли б протистояти цьому, якби приєдналися до ТТП, але політика американської влади не сприяє таким змінам.

Позиція Байдена щодо Китаю

Офіційний Вашингтон не планує брати на себе провідну роль у глобальній інтеграції, як це було в часи першої Холодної війни. Проте наявність Пентагону штовхає суперництво США та Китаю в більш антагоністичному напрямку.

На думку експертів, Джо Байден не планує йти на конфлікт із Китаєм. Президент США зосереджений на внутрішніх питаннях країни та вірить в перемогу американської ідеї.

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Однак промахи під час "холодного" протистояння з СРСР навчили американців вивчати думки інших країн про Китай. Намагання утворити "гарячу лінію" між США та Китаєм наразі не увінчалися успіхом, втім Джо Байден мусить визнати таку ймовірність та зменшити усі ризики, з цим пов’язані.

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