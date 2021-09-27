Вторая Холодная война: риск противостояния между США и Китаем растет

Холодная война между США и Советским Союзом мирно завершилась в 1991 году. Сейчас в мире говорят о начале второй холодной войны, которая предусматривает соперничество между США и Китаем.

Геополитическое соперничество между двумя крупнейшими государствами мира растет, однако четкого выхода из ситуации нет. Надежду вселяет лишь "неустанная дипломатия", о которой американский президент Джо Байден говорил на Генассамблее ООН.

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В Пекине растут параноидальные настроения, и лидеру Белого дома еще предстоит наладить содержательный диалог. Его преимущество в том, что он может быстро достигать прогресса в коалициях, которые могут противостоять военному потенциалу Китая. Например, соглашение AUKUS с Австралией и Великобританией или саммит QUAD с Австралией, Индией и Японией.

Вторая Холодная война

Лидеры США, Великобритании и Австралии 15 сентября 2021 года объявили о создании инициативы AUKUS . Трехсторонний блок по безопасности направлен на углубление оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США планирует сотрудничать с Китаем по делам, где его цели совпадают с американскими. Говорится о борьбе с глобальным потеплением и прекращении пандемии. В ситуациях, где у американских властей другие планы, будет противостояние с Китаем. К примеру, борьба за права человека, вопрос Тайваня, свобода судоходства и развитие технологий.

Специалисты выделяют 2 темы, которые направлены на противостояние двух мировых лидеров. Говорится о:

внутреннем консенсусе США в отношении Китая и расколе в американской внешней политике из-за многочисленных войн;

и расколе в американской внешней политике из-за многочисленных войн; "Аллергии" Штатов на торговые и инвестиционные соглашения.

Не зря Китай сразу после провозглашения AUKUS подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве. Хотя с официальным Пекином уже сотрудничает гораздо больше азиатских стран, чем с США.

Транстихоокеанское партнерство, или ТТП – это международная торгово-экономическая организация. Ее создали в октябре 2015 года 12 стран, объединение которых стало альтернативой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В январе 2017 года Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ТТП.

Особенностью Китая является экономическая способность наказывать или вознаграждать своих соседей – даже больше, чем у американцев. США могли бы противостоять этому, если бы присоединились к ТТП, но политика американских властей не способствует таким изменениям.

Позиция Байдена в отношении Китая

Официальный Вашингтон не планирует брать на себя ведущую роль в глобальной интеграции, как это было во времена первой Холодной войны. Однако наличие Пентагона толкает соперничество США и Китая в более антагонистическом направлении.

По мнению экспертов, Джо Байден не планирует идти на конфликт с Китаем. Президент США сосредоточен на внутренних вопросах страны и верит в победу американской идеи.

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Однако промахи во время "холодного" противостояния с СССР научили американцев изучать мнения других стран о Китае. Попытки создать "горячую линию" между США и Китаем пока не увенчались успехом, впрочем Джо Байден должен признать такую ​​вероятность и уменьшить все риски, с этим связанные.

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