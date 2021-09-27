Геополитическое соперничество между двумя крупнейшими государствами мира растет, однако четкого выхода из ситуации нет. Надежду вселяет лишь "неустанная дипломатия", о которой американский президент Джо Байден говорил на Генассамблее ООН.
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В Пекине растут параноидальные настроения, и лидеру Белого дома еще предстоит наладить содержательный диалог. Его преимущество в том, что он может быстро достигать прогресса в коалициях, которые могут противостоять военному потенциалу Китая. Например, соглашение AUKUS с Австралией и Великобританией или саммит QUAD с Австралией, Индией и Японией.
Вторая Холодная война
Президент США планирует сотрудничать с Китаем по делам, где его цели совпадают с американскими. Говорится о борьбе с глобальным потеплением и прекращении пандемии. В ситуациях, где у американских властей другие планы, будет противостояние с Китаем. К примеру, борьба за права человека, вопрос Тайваня, свобода судоходства и развитие технологий.
Специалисты выделяют 2 темы, которые направлены на противостояние двух мировых лидеров. Говорится о:
- внутреннем консенсусе США в отношении Китая и расколе в американской внешней политике из-за многочисленных войн;
- "Аллергии" Штатов на торговые и инвестиционные соглашения.
Не зря Китай сразу после провозглашения AUKUS подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве. Хотя с официальным Пекином уже сотрудничает гораздо больше азиатских стран, чем с США.
Особенностью Китая является экономическая способность наказывать или вознаграждать своих соседей – даже больше, чем у американцев. США могли бы противостоять этому, если бы присоединились к ТТП, но политика американских властей не способствует таким изменениям.
Позиция Байдена в отношении Китая
Официальный Вашингтон не планирует брать на себя ведущую роль в глобальной интеграции, как это было во времена первой Холодной войны. Однако наличие Пентагона толкает соперничество США и Китая в более антагонистическом направлении.
По мнению экспертов, Джо Байден не планирует идти на конфликт с Китаем. Президент США сосредоточен на внутренних вопросах страны и верит в победу американской идеи.
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Однако промахи во время "холодного" противостояния с СССР научили американцев изучать мнения других стран о Китае. Попытки создать "горячую линию" между США и Китаем пока не увенчались успехом, впрочем Джо Байден должен признать такую вероятность и уменьшить все риски, с этим связанные.
Отношения США и Китая: последние новости
- Китайский президент Си Цзиньпин отказался провести встречу с президентом США Джо Байденом. В Белом доме опровергли эту информацию.
- После того как талибы установили свою власть в Афганистане, Россия, США, Китай и Пакистан анонсировали встречу в Кабуле. А уже 16 сентября министры иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана собрались для обсуждения этого вопроса в Душанбе.
- В то же время лидеры Австралии, Индии, Японии и США встретились 24 сентября на саммите в Вашингтоне. Обсуждали ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.