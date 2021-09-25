Зустріч у Вашингтоні провели у п'ятницю, 24 вересня. Загалом саміт тривав менше ніж 2 години.

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Представники США, Індії, Австралії та Японії наголосили на підтримці верховенства права, свободі судноплавства та перельотів, мирному вирішенні спорів, демократичних цінностях та територіальній цілісності держав.

У Білому домі президент США Джо Байден приймав:

прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді;

прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона;

прем'єр-міністра Японії Йосіхіде Суґу.



У Вашингтоні провели саміт "четвірки" / Фото з твітеру Нарендру Моді

Співпраця щодо COVID-19

Учасники зустрічі домовилися розвивати співпрацю щодо боротьби з COVID-19. Зокрема, посилити кількість виробництва та доступ до вакцин із доведеною високою ефективністю.

Лідери започаткували також ініціативу Quad Vaccine Partnership. Вона має допомогти розширити доступ до щеплень, збільшити виробництво визначених вакцин, жертвувати вакцини з власних партій тощо.

Загалом представики 4 країн домовилися спільно пожертвувати більше ніж 1,2 мільярда доз вакцин у всьому світі, додавши їх до доз, які вже профінансували через глобальну ініціативу COVAX.

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Які ще питання обговорили на зустрічі

"Четвірка" домовилася про розвиток співробітництва в галузі нових технологій, інфраструктурне партнерство та кібербезпеки. Зокрема мовиться про партнерство щодо 5G.

Також учасники зустрічі домовились про об'єднання зусиль щодо боротьби з кліматичними змінами та розвиток космічної та наукової галузей.

Учасниками саміту стали прем'єри Австралії та Японії / твітер Скотта Моррісона

Чи обговорили лідери стосунки з Китаєм

А от про Китай під час зустрічі прямо не згадували. Однак лідери країни запевнили, що готові протистояти "будь-якому тиску, який чинитимуть на когось із нас".