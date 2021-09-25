Зеленський говорив із трибуни Генасамблеї ООН упевнено, категоричною та навіть із претензіями. Президент чітко окреслив позицію України щодо Криму та Донбасу.

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Глава держави також закликав "оживити" Генасамблею для ефективної реакції на глобальні проблеми.

Риторика була розрахована і на українців

Українські експерти вже назвали промову Зеленського сильною і важливою для інформування світової спільноти про те, що відбувається в Україні. Дещо агресивна риторика для Заходу була більше розрахована на самих українців.

Президент хотів продемонструвати власним громадянам свою силу. Водночас глава країни дав зрозуміти, що західні партнери могли б більше підтримувати Україну. Мовляв, вони теж винні у тому, що немає разючих зрушень.

Промова Зеленського на Генасамблеї ООН: дивіться відео



Зеленський наголошував, що Україна не засинала, тож їй не пора прокидатись. Це складно зробити під звуки вибухів і пострілів, які лунають на окупованому Донбасі 8 рік поспіль.

У 2019 році з цієї трибуни я сказав: війна в Україні – це понад 13 тисяч загиблих. 30 тисяч поранених. Уявіть, 1,5 мільйонів людей змушені покинути свої домівки,

– відзначив президент.

Генасамблея не ефективна, але важлива

Генеральна асамблея не є ефективним майданчиком, який міг би допомагати Україні у протидії російській агресії. Це є ефективне місце для зустрічі з лідерами інших країн.

Зверніть увагу! На зустрічах із лідером Великої Британії та президентом Туреччини Володимир Зеленський заручився підтримкою у питанні Кримської платформи.

"Генеральна асамблея – важливий майданчик. Там потрібна присутність і доведення своєї точки зору. Варто розповідати й інформувати міжнародну спільноту, що відбувається з Кримом, Донбасом і російською агресією", – розповів міжнародний дослідник Володимир Дубовик.

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Зеленський підтвердив курс на НАТО

Під час Генасамблеї президент зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Зеленський намагався все ж отримати чіткі перспективи щодо вступу України до НАТО.

Можна говорити про певні досягнення та частини цих домовленостей, але не вбачати у зустрічах певні подарунки для нашої влади. Перехід до оперативного рівня співпраці вже є позитивом. Олександр Краєв Міжнародний експерт

Запрошення інвесторів США до змін в Україні

Зеленський встиг зустрітись із представниками великого інвестиційного бізнесу США. Запросив американських підприємців і представників української діаспори долучитись до амбітного плану стратегічних змін в Україні. Проте для цього у державі мають створити привабливі умови.

Ситуація в Україні поки не є привабливою та позитивною для масштабних інвестицій,

– повідомив Дубовик.

Загалом візит Зеленського до США експерти вважають вдалим. Підкреслюють, що Україна має активно виконувати реформи, щоб стати привабливою для світу.