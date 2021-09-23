Джонсон та Зеленський позитивно оцінили дію угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.
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Помітні результати дії угоди про стратегічне співробітництво
Президент України сказав, що помітні конкретні результати. Наприклад, двосторонній товарообіг за перше півріччя зріс на 70%.
Одним з найважливіших питань зустрічі була безпека на Сході України та в Чорноморсько-Азовському регіоні. Президент України подякував британському прем'єру за підтримку.
Британія та Україна співпрацюватимуть у питанні флоту
Зеленський та Джонсон домовились взаємодіяти у розвитку оборонних спроможностей України, а також у зміцненні українського флоту.
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Які теми ще підняли Джонсон та Зеленський:
- Взаємодія у сфері енергетики, зокрема атомної.
- Виклики через "Північний потік-2" – як геополітичної зброї Росії.
- Зеленський запросив Джонсона відвідати Україну.
Зеленський напередодні виступив на Генасамблеї ООН
Зазначимо, що президент України перебуває у США з офіційним візитом. 22 вересня глава держави виступав на сесії Генасамблеї ООН. Зеленський говорив про війну на Донбасі та порушення Росією міжнародного права. Також він наголосив на необхідності змін в Організації Об'єднаних Націй – яка потребує "оживлення".