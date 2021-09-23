Зеленський також запевнив учасників Генасамблеї, що Україна готова брати участь у засіданнях ООН навіть у гарячих точках. Адже саме там можна побачити реальні глобальні проблеми.

Найважливіше Зеленський виступив на сесії Генасамблеї ООН: що говорив президент

Щоб оживити ООН, треба рухатися

У своєму виступі на 76 сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку 22 вересня Президент України Володимир Зеленський багато часу присвятив саме необхідності оновлення ООН. Він звернув увагу на те, що Організація далеко не на всі важливі проблеми звертає увагу. Зокрема – на війну в Україні.

Зеленський розуміє, що у Нью-Йорку "постріли чути не так гучно", як в Авдіївці чи на Світлодарській дузі. Так, можливо, як припустив президент України, засідання ООН треба проводити саме в гарячих точках.

Ми хочемо оживити ООН? Може, для цього ООН має рухатися? Бути мобільною і швидкою? Може, нам час зустрічатися там, де можна реально почути й побачити ці глобальні проблеми? У світі – тисячі гарячих точок. Україна готова брати участь у засіданнях ООН поруч з будь-якою з них,

– запевнив Зеленський.

"Щоб оживити ООН, на мою думку, потрібна правда. Нам з вами, а отже ООН, просто треба знову повірити в себе", – додав він.

"Сьогодні ООН – як супергерой на пенсії"

Президент України звернув увагу й на те, що ООН вже тривалий час критикують як організацію яка "нічого не може", яка "стала Лігою Націй".

І сьогодні ООН – як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, кволим, непотрібним дідом, життя якого пройшло марно. А може, ООН дещо згадає?

– сказав Зеленський.

І одразу перелічив, що ж членам Організації Об'єднаних Націй варто згадати:

Як завдяки ООН з 1981 року понад мільярд людей вперше у житті отримали доступ до питної води.

Як ООН пояснила світу, що у кожної людини є права, і що їх треба захищати.

Як ООН забезпечує їжею 90 мільйонів людей у 83 країнах.

Як ООН добилася того, що з нашої планети зникло таке явище як апартеїд.

Як "блакитні шоломи" ООН підтримували й підтримують мир у десятках країн.

Як створили ЮНЕСКО для охорони понад тисячі унікальних об'єктів культурної спадщини світу.

А так само і ЮНІСЕФ, який у понад 190 країнах світу захищає дітей.

Що скажете, ваші високоповажності, вельмишановні лідери держав та урядів? Нумо покажімо, що ми рішуче налаштовані докласти всіх зусиль, щоб посилити нашу взаємодію?!

– закликав Володимир Зеленський, підсумовуючи свою промову.

Закликав зробити це "без резолюцій, декларацій, узгоджень позицій", "як об’єднані нації", "або ці крісла (у залі Генасамблеї ООН – 24 канал) будуть порожніми".

Повний виступ Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН: дивіться відео

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