Зеленский также заверил участников Генассамблеи, что Украина готова участвовать в заседаниях ООН даже в горячих точках. Ведь именно там можно увидеть реальные глобальные проблемы.

Самое важное Зеленский выступил на сессии Генассамблеи ООН: что говорил президент

Чтобы оживить ООН, надо двигаться

В своем выступлении на 76 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский много времени посвятил именно необходимости обновления ООН. Он обратил внимание на то, что Организация далеко не на все важные проблемы обращает внимание. В частности – на войну в Украине.

Зеленский понимает, что в Нью-Йорке "выстрелы слышны не так громко", как в Авдеевке или на Светлодарской дуге. Так, возможно, как предположил президент Украины, заседания ООН надо проводить именно в горячих точках.

Мы хотим оживить ООН? Может, для этого ООН должна двигаться? Быть мобильной и быстрой? Может, нам пора встречаться там, где можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы? В мире – тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них,

– заверил Зеленский.

"Чтобы оживить ООН, по моему мнению, нужна правда. Нам с вами, а значит ООН, просто надо снова поверить в себя", – добавил он.

"Сегодня ООН – как супергерой на пенсии"

Президент Украины обратил внимание на то, что ООН уже длительное время критикуют как организацию которая "ничего не может", которая "стала Лигой Наций".

И сегодня ООН – как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром. А может, ООН кое-что вспомнит?

– сказал Зеленский.

И сразу перечислил, что же членам Организации Объединенных Наций стоит вспомнить:

Как благодаря ООН с 1981 года более миллиарда людей впервые в жизни получили доступ к питьевой воде.

Как ООН объяснила миру, что у каждого человека есть права, и их надо защищать.

Как ООН обеспечивает пищей 90 миллионов людей в 83 странах.

Как ООН добилась того, что с нашей планеты исчезло такое явление как апартеид.

Как "голубые каски" ООН поддерживали и поддерживают мир в десятках стран.

Как создали ЮНЕСКО для охраны более тысячи уникальных объектов культурного наследия мира.

А так же и ЮНИСЕФ, который в более чем 190 странах мира защищает детей.

Что скажете, высочайшие и многоуважаемые лидеры государств и правительств? Давайте покажем, что мы решительно настроены сделать все, чтобы усилить наше взаимодействие?!

– призвал Владимир Зеленский, подытоживая свою речь.

Призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла (в зале Генассамблеи ООН – 24 канал) будут пустыми".

Полное выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН: смотрите видео

Другие важные заявления Зеленского в речи в ООН