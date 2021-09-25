Зеленский говорил с трибуны Генассамблеи ООН уверенно, категорично и даже с претензиями. Президент четко обозначил позицию Украины относительно Крыма и Донбасса.

К теме Зеленский пристыдил ООН, которой не было что сказать в ответ

Глава государства также призвал "оживить" Генассамблею для эффективной реакции на глобальные проблемы.

Риторика была рассчитана и на украинцев

Украинские эксперты уже назвали речь Зеленского сильной и важной для информирования мирового сообщества о том, что происходит в Украине. Несколько агрессивная риторика для Запада была больше рассчитана на самых украинцев.

Президент хотел продемонстрировать собственным гражданам свою силу. В то же время глава страны дал понять, что западные партнеры могли бы больше поддерживать Украину. Мол, они виноваты в том, что нет поразительных сдвигов.

Речь Зеленского на Генассамблее ООН: смотрите видео

Зеленский отмечал, что Украина не засыпала, поэтому ей не пора просыпаться. Это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые звучат в оккупированном Донбассе 8 год подряд.

В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине – это более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Представьте, 1,5 миллионов человек вынуждены покинуть свои дома,

– отметил президент.

Генассамблея не эффективна, но важна

Генеральная ассамблея не является эффективной площадкой, которая могла бы помогать Украине в противодействии российской агрессии. Это эффективное место для встречи с лидерами других стран.

Обратите внимание! На встречах с лидером Великобритании и президентом Турции Владимир Зеленский заручился поддержкой в ​​вопросе Крымской платформы.

"Генеральная ассамблея – важная площадка. Там нужно присутствие и доказательства своей точки зрения. Стоит рассказывать и информировать международное сообщество, что происходит с Крымом, Донбассом и российской агрессией", – рассказал международный исследователь Владимир Дубовик.

Стоит прочитать Об украинском флоте и безопасности на море: Зеленский встретился с Джонсоном

Президент второй раз с визитом в США: смотрите сюжет 24 канала

Зеленский подтвердил курс на НАТО

Во время Генассамблеи президент встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский пытался все же получить четкие перспективы вступления Украины в НАТО.

Можно говорить об определенных достижениях и части этих договоренностей, но не видеть во встречах определенные подарки для нашей власти. Переход к оперативному уровня сотрудничества уже является позитивом. Александр Краев Международный эксперт

Приглашение инвесторов США к изменениям в Украине

Зеленский успел встретиться с представителями крупного инвестиционного бизнеса США. Пригласил американских предпринимателей и представителей украинской диаспоры приобщиться к амбициозному плану стратегических изменений в Украине. Однако для этого в государстве должны создать привлекательные условия.

Ситуация в Украине пока не является привлекательной и положительной для масштабных инвестиций,

– сообщил Дубовик.

В целом визит Зеленского в США эксперты считают удачным. Подчеркивают, что Украина должна активно выполнять реформы, чтобы стать привлекательной для мира.