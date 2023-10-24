У 2014 році реакція світу на агресію Росії була кволою: головне з саміту Кримської платформи

У Празі нині відбувається другий парламентський саміт Кримської платформи. Все для того, щоб привернути увагу світу до ситуації в окупованому Криму.

У саміті Кримської платформи візьмуть участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей, які представляють 5 континентів. Про це пише 24 Канал.

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У Празі стартував саміт Кримської платформи: головне

Основними темами Другого парламентського саміту Кримської платформи стануть війна в Україні, Крим та глобальна архітектура безпеки.

На саміті виступив глава Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він висловив вдячність країнам, які не залишили нас наодинці з агресором та підтримують Україну.

Україна втратила і продовжує втрачати тисячі життів своїх громадян. Вчора, сьогодні, і на жаль, завтра. Ми страждаємо, але знаходимо місце для солідарності з жертвами агресії терору,

– сказав він.

Під час промови Стефанчук висловив співчуття загиблим в Ізраїлі. Він зазначив, що представники ізраїльської сторони не змогли прибути на саміт до Праги, але попросили вважати їх учасниками.

Глава Верховної Ради наголосив, що незаконна окупація та анексія Росією Криму стали плацдармом до подальшого нападу на Донбас та повномасштабної війни у 2022 році. Він зауважив, що відповідь світу на окупацію Криму та Донбасу були "кволими й недостатніми", тому агресор перейшов до наступної фази.

Лише від нас з вами залежить чи буде наступна фаза цієї агресії… Саме тому ми з впевненістю говоримо – без повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом, не буде ні всеохопного справедливого і сталого миру для нашої держави, ні безпеки для всього світу,

– наголосив Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що вимір Кримської платформи був створений як форма з координації спільних зусиль та віднайдення ефективних засобів відповіді на дії агресора. Це місце, де можна обговорити ситуації й визначитися, як парламентарі можуть зробити внесок у перемогу, відновлення миру та забезпечення покарання для винних.

Ми маємо інструменти і повинні їх використовувати як парламентарі,

– зазначив він.

Руслан Стефанчук підкреслив, що жодні розмови про "мир" є безпідставними, поки окупанти перебувають на наших територіях, інакше ця війна ляже на плечі наших дітей. Саме тому Україні потрібна зброя, щоб звільнити кожен сантиметр української землі, включно з Донецьком, Луганськом та Севастополем.

Перед парламентарями виступив Володимир Зеленський

Також на саміті виступив президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що проукраїнські настрої в Криму стають все більш відкритими – попри те, що Росія досі контролює цю землю.

Він зазначив, що люди в Криму усвідомлюють, що Росія звідти піде і чекають на Україну.

Слабкість Росії стає гучнішим за страх окупованих людей. І ми чітко бачимо, що в Криму у нас є багато союзників,

– сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що поки що Україна не має повного вогневого контролю над окупованим Росією Кримом, але робота в цьому напрямку триває.

Для російських терористів немає жодної безпекової бази та надійного логістичного маршруту в окупованому Криму та на окупованих частинах чорноморського й азовського узбереж. Станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами. Але це буде. Це питання часу,

– пообіцяв він.

Глава держави також наголосив, що попри російську агресію Україна змогла повернути Чорному морю роль безпекової артерії, від якої залежала глобально-продовольча стабільність. Без нашого аграрного експорту цінова криза на ринку продовольства та соціальний хаос стали загрозою для десятків різних націй. Виявилось, що коли зникає український експорт агропродовольства – руйнується весь глобальний продовольчий ринок.

Він зауважив, що саміт відбувається в День ООН – рівно 78 років тому набув чинності статут, який утверджує базове право кожної нації на життя без агресії, анексії та терору.

На початку російської війни проти України багато хто готовий був заплющувати очі на захоплення Росією Криму. Мовляв, це заспокоїть агресора. Але навпаки, це лише розпалило його амбіції, бо додало віри у безкарність і ми займаємось демонтажем безкарності Росії. Крок за кроком,

– сказав він.

Президент України повідомив, що позитивні результати дає робота в ООН, попри російське зловживання незаконно отриманим правом вето. Також результати дає й українська формула миру, яка заснована на принципах статуту ООН і поступово стає глобальною формулою, а також робота Міжнародних правових інституцій, зокрема МКС, який видав ордер на арешт Путіна.

Ще один важливий пункт, на який Зеленський попросив звернути увагу світові парламенти – санкції проти Росії. Наразі важливо позбавити агресора шляхи їхнього обходу через посередників.

На додачу український президент нагадав парламентарям, що вкрай необхідно очищувати інформаційне середовище від російської пропаганди.

На саміті ухвалять важливу резолюцію

Раніше спікерка Палати представників Маркета Пекарова Адамова анонсувала, що під час засідання буде ухвалено резолюцію, яка "однозначно засудить російську агресію щодо України та окупацію Криму".

Другий Парламентський саміт Кримської платформи: дивіться відео

Кримська платформа Її створили влітку 2021 року. Вона має на меті об'єднати та координувати всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації Кримського півострова.

Цьогоріч на саміті головують очільник Верховної ради України Руслан Стефанчук та спікерка Палати депутатів парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова.

Також у межах візиту Стефанчук повинен провести ряд двосторонніх зустрічей. Зокрема він повинен зустрітися з президентом Чехії Петром Павелом, спікеркою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою, президентом Сенату парламенту Чехії Мілошем Вистрчілом і керівниками парламентів країн-партнерів.