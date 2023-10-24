В 2014 году реакция мира на агрессию России была хилой: главное с саммита Крымской платформы

В Праге сейчас проходит второй парламентский саммит Крымской платформы. Все для того, чтобы привлечь внимание мира к ситуации в оккупированном Крыму.

В саммите Крымской платформы примут участие около 70 парламентов и парламентских ассамблей, представляющих 5 континентов. Об этом пишет 24 Канал.

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В Праге стартовал саммит Крымской платформы: главное

Основными темами Второго парламентского саммита Крымской платформы станут война в Украине, Крыме и глобальная архитектура безопасности.

На саммите выступил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он выразил благодарность странам, которые не оставили нас наедине с агрессором и поддерживают Украину.

Украина потеряла и продолжает терять тысячи жизней своих граждан. Вчера, сегодня, и, к сожалению, завтра. Мы страдаем, но находим место для солидарности с жертвами агрессии террора,

– сказал он.

Во время речи Стефанчук выразил соболезнования погибшим в Израиле. Он отметил, что представители израильской стороны не смогли прибыть на саммит в Прагу, но попросили считать их участниками.

Глава Верховной Рады подчеркнул, что незаконная оккупация и аннексия Россией Крыма стали плацдармом для дальнейшего нападения на Донбасс и полномасштабной войны в 2022 году. Он отметил, что ответ мира на оккупацию Крыма и Донбасса был "слабым и недостаточным", поэтому агрессор перешел в следующую фазу.

Только от нас с вами зависит, будет ли следующая фаза этой агрессии… Именно поэтому мы с уверенностью говорим – без полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым, не будет ни всеобъемлющего справедливого и устойчивого мира для нашего государства, ни безопасности для всего мира,

– подчеркнул Руслан Стефанчук.

Он отметил, что измерение Крымской платформы было создано как форма по координации совместных усилий и нахождения эффективных средств ответа на действия агрессора. Это место, где можно обсудить ситуацию и определиться, как парламентарии могут внести вклад в победу, восстановление мира и обеспечение наказания для виновных.

У нас есть инструменты и мі должны их использовать как парламентарии,

– отметил он.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что любые разговоры о "мире" безосновательны, пока оккупанты находятся на наших территориях, иначе эта война ляжет на плечи наших детей. Именно поэтому Украине нужно оружие, чтобы освободить каждый сантиметр украинской земли, включая Донецк, Луганск и Севастополь.

Перед парламентариями выступил Владимир Зеленский

Также на саммите выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что проукраинские настроения в Крыму становятся все более открытыми – несмотря на то, что Россия по-прежнему контролирует эту землю.

Он отметил, что люди в Крыму осознают, что Россия оттуда уйдет и ждут Украину.

Слабость России становится громче страха оккупированных людей. И мы четко видим, что в Крыму у нас есть много союзников,

– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что пока у Украины нет полного огневого контроля над оккупированным Россией Крымом, но работа в этом направлении продолжается.

Для российских террористов нет никакой базы безопасности и надежного логистического маршрута в оккупированном Крыму и на оккупированных частях черноморского и азовского побережий. На сегодняшний день мы еще не достигли полного огневого контроля над Крымом и близлежащими водами. Но это будет. Это вопрос времени,

– пообещал он.

Глава государства также подчеркнул, что, несмотря на российскую агрессию, Украина смогла вернуть Черному морю роль артерии безопасности, от которой зависела глобально-продовольственная стабильность. Без нашего аграрного экспорта ценовой кризис на рынке продовольствия и социальный хаос стали угрозой для десятков разных наций. Оказалось, что, когда исчезает украинский экспорт агропродовольствия, разрушается весь глобальный продовольственный рынок.

Он отметил, что саммит проходит в День ООН – ровно 78 лет назад вступил в силу устав, утверждающий базовое право каждой нации на жизнь без агрессии, аннексии и террора.

В начале российской войны против Украины многие готовы были закрывать глаза на захват Россией Крыма. Мол, это успокоит агрессора. Но наоборот, это только разожгло его амбиции, потому что придало веру в безнаказанность и мы занимаемся демонтажем безнаказанности России. Шаг за шагом,

– сказал он.

Президент Украины сообщил, что положительные результаты дает работа в ООН, невзирая на российское злоупотребление незаконно полученным правом вето. Также результаты дает и украинская формула мира, которая основана на принципах устава ООН и постепенно становится глобальной формулой, а также работа Международных правовых институций, в частности МУС, выдавшего ордер на арест Путина.

Еще один важный пункт, на который Зеленский попросил обратить внимание мировые парламенты – санкции против России. Сейчас важно лишить агрессора пути их обхода через посредников.

Вдобавок украинский президент напомнил парламентариям, что крайне необходимо очищать информационную среду от российской пропаганды.

На саммите примут важную резолюцию

Ранее спикер Палаты представителей Маркета Пекарова Адамова анонсировала, что во время заседания будет принята резолюция, которая "однозначно осудит российскую агрессию в отношении Украины и оккупацию Крыма".

Второй Парламентский саммит Крымской платформы: смотрите видео

Крымская платформа Ее создали летом 2021 года. Цель состоит в том, чтобы объединить и координировать все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации Крымского полуострова.

В этом году на саммите председательствуют глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук и спикер Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркета Пекарова Адамова.

Также в рамках визита Стефанчук должен провести ряд двусторонних встреч. В частности, он должен встретиться с президентом Чехии Петром Павелом, спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаревой Адамовой, президентом Сената парламента Чехии Милошем Выстрчилом и руководителями парламентов стран-партнеров.