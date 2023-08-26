В этом году саммит "Крымская платформа" проходил, как и в предыдущие два года, 23 августа. На нем присутствовало немало высокопоставленных представителей разных стран, в том числе премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

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В то же время, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 25 августа в эфире государственного телеканала Pink TV поспешил заверить, что его страна не подписывала ни одну декларацию.

Сербия и "Крымская платформа"

Что важно, заявил Дачич о "манипуляциях" по поводу участия Сербии в "Крымской платформе" после встречи с послом России Александром Боцан-Харченко. С ним он обсуждал, среди прочего, декларацию, принятую недавно разными государствами в Афинах.

Перед поправками со стороны Белграда этот документ предусматривал, в частности, санкции против Кремля. Однако, по всей видимости, чтобы понравиться России, в Сербии предложили не применять ограничения.

Сербия не присоединилась ни к Крымской платформе, ни к соответствующей декларации. Премьер участвовала в работе этого органа. Однако мы не поддержали ее, а также не приняли текст "Крымской платформы" именно потому, что она выходит за допустимые для нас рамки,

– констатировал Дачич.

В то же время, министр иностранных дел заявил, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины и будет продолжать помогать ей в гуманитарных вопросах, как это было с самого начала широкомасштабной войны.

Контекст: больше о саммите

В этом году на саммите "Крымская платформа" было 67 участников, о чем информировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он, кстати, был модератором этого мероприятия.

Декларация, о которой упоминал Дачич, была принята еще на первой встрече в этом формате в 2021 году несколькими десятками участников.

Она предусматривает поддержку территориальной целостности нашего государства, осуждение действий России и направление дипломатических усилий для того, чтобы вернуть полуостров в состав Украины.

Обратите внимание! Ознакомиться с текстом декларации "Крымской платформы" можно по ссылке.