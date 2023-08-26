Цьогоріч саміт "Кримська платформа" відбувався, які в попередні два роки, 23 серпня. На ньому були присутні чимало високопоставлених представників різних країн, зокрема прем'єр-міністрка Сербії Анна Брнабич.

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Водночас міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич 25 серпня в ефірі державного телеканалу Pink TV поспішив запевнити, що його країна не підписувала жодну декларацію.

Сербія і "Кримська платформа"

Що важливо, заявив Дачич про "маніпуляції" стосовно участі Сербії в "Кримській платформі" після зустрічі із послом Росії Олександром Боцан-Харченком. З ним він обговорював, з-поміж іншого, декларацію, яку ухвалили не так давно різні держави в Афінах.

До правок з боку Белграда цей документ передбачав, зокрема, санкції проти Кремля. Однак, вочевидь, аби сподобатись Росії, у Сербії запропонували не застосувати обмеження.

Сербія не приєдналася ні до Кримської платформи, ні до відповідної декларації. Прем'єрка брала участь у роботі цього органу. Однак ми не підтримали її, а також не прийняли текст "Кримської платформи", саме тому, що вона виходить за допустимі для нас рамки,

– констатував Дачич.

Водночас міністр закордонних справ заявив, що Сербія засуджує порушення територіальної цілісності України та продовжуватиме допомагати їй в гуманітарних питаннях, як це було від самого початку широкомасштабної війни.

Контекст: більше про саміт

Цьогоріч на саміті "Кримська платформа" було 67 учасників, про що інформував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він, до речі, був модератором цього заходу.

Декларація, про яку згадував Дачич, була ухвалена ще на першій зустрічі в цьому форматі у 2021 році декількома десятками учасників.

Вона передбачає підтримку територіальної цілісності нашої держави, засудження дій Росії та спрямування дипломатичних зусиль задля того, аби повернути півострів до складу України.

Зверніть увагу! Ознайомитись з текстом декларації "Кримської платформи" можна за посиланням.