Цьогоріч саміт "Кримська платформа" відбувався, які в попередні два роки, 23 серпня. На ньому були присутні чимало високопоставлених представників різних країн, зокрема прем'єр-міністрка Сербії Анна Брнабич.
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Водночас міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич 25 серпня в ефірі державного телеканалу Pink TV поспішив запевнити, що його країна не підписувала жодну декларацію.
Сербія і "Кримська платформа"
Що важливо, заявив Дачич про "маніпуляції" стосовно участі Сербії в "Кримській платформі" після зустрічі із послом Росії Олександром Боцан-Харченком. З ним він обговорював, з-поміж іншого, декларацію, яку ухвалили не так давно різні держави в Афінах.
До правок з боку Белграда цей документ передбачав, зокрема, санкції проти Кремля. Однак, вочевидь, аби сподобатись Росії, у Сербії запропонували не застосувати обмеження.
Сербія не приєдналася ні до Кримської платформи, ні до відповідної декларації. Прем'єрка брала участь у роботі цього органу. Однак ми не підтримали її, а також не прийняли текст "Кримської платформи", саме тому, що вона виходить за допустимі для нас рамки,
– констатував Дачич.
Водночас міністр закордонних справ заявив, що Сербія засуджує порушення територіальної цілісності України та продовжуватиме допомагати їй в гуманітарних питаннях, як це було від самого початку широкомасштабної війни.
Контекст: більше про саміт
- Цьогоріч на саміті "Кримська платформа" було 67 учасників, про що інформував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він, до речі, був модератором цього заходу.
- Декларація, про яку згадував Дачич, була ухвалена ще на першій зустрічі в цьому форматі у 2021 році декількома десятками учасників.
- Вона передбачає підтримку територіальної цілісності нашої держави, засудження дій Росії та спрямування дипломатичних зусиль задля того, аби повернути півострів до складу України.