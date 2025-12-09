У Києві сталася моторошна аварія: є постраждалі, міст Метро повністю перекрили для руху

Зранку у вівторок, 9 грудня, на Броварському проспекті в Києві сталася аварія. Внаслідок ДТП є постраждалі, також для руху транспорту повністю перекрили столичний міст Метро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Які наслідки ДТП у столиці?

Аварія у Києві сталася близько 7:20 ранку.

За попередньою інформацією, водій Audi рухався по Броварському проспекту, не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок автотрощі.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються,

– повідомили правоохоронці.

У поліції додали, що зараз рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту Метро.

Очевидці також публікують відео з місця аварії: на кадрах можна побачити карети швидкої допомоги та машини поліції.

Міст Метро перекрили для руху: дивіться відео

