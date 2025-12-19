Суддя збила на переході двох дівчаток у Харкові: діти потрапили до реанімації

Увечері четверга, 18 грудня, у Харкові автомобіль наїхав на двох неповнолітніх дівчат, коли ті переходили проїзну частину по пішохідному переході. За кермом була суддя.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. За фактом інциденту працівники ДБР відкрили кримінальне провадження.

Дивіться також Не одна, а дві ДТП: шокуючі деталі у справі Андрія Молочного, який на смерть збив жінку

Що відомо про наїзд на дівчаток?

Близько 15:50 у Харкові суддя на автомобілі Hyundai Accent рухалася вулицею Дудинської в напрямку проспекту Любові Малої.

За даними слідства, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, водійка не зменшила швидкість і не зупинилася.

Постраждали двоє дівчат – віком 13 та 14 років, їх з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімації.

Зверніть увагу! Офіційно імені водійки не називають. Однак, за даними джерел УП, йдеться про суддю Валківського районного суду Харківської області Аллу Токмакову.

ДТП у Харкові за участю судді: дивіться фото

Попередньо встановлено, що водійка була тверезою.

Досудове розслідування здійснюють за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

Проводяться процесуальні дії, спрямовані на повне та неупереджене з'ясування всіх обставин аварії. Наразі готується повідомлення про підозру,

– пише Офіс Генпрокурора.

Довідка: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Що відомо про інші інциденти з дітьми?