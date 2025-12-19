Судья сбила на переходе двух девочек в Харькове: дети попали в реанимацию

Вечером четверга, 18 декабря, в Харькове автомобиль наехал на двух несовершеннолетних девушек, когда те переходили проезжую часть по пешеходному переходу. За рулем была судья.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. По факту инцидента работники ГБР открыли уголовное производство.

Смотрите также Не одно, а два ДТП: шокирующие детали в деле Андрея Молочного, который насмерть сбил женщину

Что известно о наезде на девочек?

Около 15:50 в Харькове судья на автомобиле Hyundai Accent двигалась по улице Дудинской в направлении проспекта Любви Малой.

По данным следствия, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не сбавила скорость и не остановилась.

Пострадали две девушки – 13 и 14 лет, их с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в реанимацию.

Обратите внимание! Официально имени водителя не называют. Однако, по данным источников УП, речь идет о судье Валковского районного суда Харьковской области Алле Токмаковой.

ДТП в Харькове с участием судьи: смотрите фото

Предварительно установлено, что водитель была трезвой.

Досудебное расследование осуществляют по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим.

Проводятся процессуальные действия, направленные на полное и беспристрастное выяснение всех обстоятельств аварии. Сейчас готовится сообщение о подозрении,

– пишет Офис Генпрокурора.

Справка: санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Что известно о других инцидентах с детьми?