У Харкові 23 серпня сталася ДТП за участю тролейбуса, автобуса та легковика. За попередніми даними, постраждали вісім людей.

Правоохоронці встановлюють всі обставини пригоди. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини.

Які наслідки ДТП у Харкові 23 серпня?

За даними поліції, 23 серпня на проспекті Героїв Харкова зіткнулися автомобіль Toyota, тролейбус та автобус. Внаслідок аварії постраждали шестеро пасажирів громадського транспорту, серед них 16-річна дівчина.

Також травмувались водій і пасажирка легковика. Потерпілі перебувають під наглядом лікарів. На місці події працюють слідчі та патрульні.

Аварія у Харкові за участі громадського транспорту: дивіться відео

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ДТП сталася поблизу станції метро "Турбоатом". За словами очевидців, водій Toyota Prado був у нетверезому стані і рухався зі швидкістю близько 140 кілометрів за годину.

Наслідки ДТП на проспекті Героїв Харкова / Фото Нацполіції, місцевих пабліків

Свідки повідомили, що після аварії на місце водія пересіла пасажирка. Вона намагалась видати себе за кермувальницю. Обидва пасажири легковика відмовилися надавати дані та контактувати з медиками. Врешті чоловік відмовився від обстеження, а жінка погодилася на медичну допомогу.

Яка ситуація з аварійністю в Україні?

За статистикою патрульної поліції України, за перші сім місяців 2025 року в Україні зафіксували 13 738 ДТП із постраждалими. Внаслідок аварій загинули понад 1 600 людей, ще понад 17 000 отримали поранення.

Через керування транспортом у нетверезому стані сталося 380 аварій, у яких загинули 42 особи та ще 474 дістали травми.