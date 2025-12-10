На Волині сталася смертельна ДТП за участю військовослужбовців Нацгвардії
- У селі Сокиричі на Волині військова вантажівка в’їхала у бетонний паркан, водій загинув, пасажир отримав травми.
- ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП, здійснюється розслідування обставин події.
У селі Сокиричі Волинської області 10 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода. Військова вантажівка в’їхала у бетонний паркан приватного будинку.
56-річний водій, який був військовим, загинув на місці події. Наразі працівники ДБР з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, передає 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Що відомо про ДТП на Волині?
За даними ДБР, попередньо встановлено, що близько 09:00 військовослужбовець Національної гвардії України рухався в напрямку Ківерців Луцького району, не впорався з керуванням і виїхав на ліве узбіччя. Там чоловік зіткнувся з бетонним парканом приватного домоволодіння.
Наслідки смертельної ДТП на Волині / Фото ДБР
Внаслідок удару водій загинув одразу, а пасажир отримав травми у вигляді забійно-рваної рани правої гомілки.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 415 Кримінального кодексу України – порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження чи загибель.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Наразі працівники ДБР оглядають місце події, опитують свідків та вилучають речові докази.
Які ще ДТП трапилися в Україні за останній час?
На Прикарпатті біля Галича автобус потрапив у ДТП на дорозі "Мукачево – Львів", унаслідок цього загинула 67-річна пасажирка та постраждало близько 8 осіб. Аварія сталася через те, що 64-річний водій виїхав на зустрічну смугу, зіткнувшись з іншим транспортним засобом.
Також нещодавно у ДТП потрапив автобус гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. 12 листопада камера відеоспостереження у Дніпрі зафіксувала як він на повороті зіштовхнувся з автівкою Hyundai. Інцидент відбувся на вулиці Старокозацькій о 14:41.
Окрім цього, у Києві автобус врізався в електроопору. За оновленими даними поліції, кількість постраждалих зросла до 9 людей. Серед них – люди віком від 19 до 60 років. Вони отримали черепно-мозкові травми, ушкодження грудної клітини та забої. Усі перебувають в лікарнях.