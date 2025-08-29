Укр Рус
29 серпня, 10:40
В Києві перевернулося поліцейське авто: загинув правоохоронець, є травмовані

Софія Рожик
Основні тези
  • У Києві сталася ДТП за участю поліцейського авто, внаслідок чого загинув правоохоронець.
  • Поліцейська автівка з увімкненими проблисковими маячками зіткнулася з автомобілем Renault, після чого перекинулася.

В Києві вранці 29 серпня сталася ДТП за участі поліції. Є загиблий та травмовані.

Відомо, що перевернулось поліцейське авто, і загинув правоохоронець, який перебував усередині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про ДТП у Києві?

Аварія сталася приблизно о 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Казимира Малевича.

Зіткнувся автомобіль Renault зі службовим авто Mitsubishi. Зазначається, що поліцейська автівка рухалася з увімкненими проблисковими маячками. 

ДТП у Києві: дивіться відео

Унаслідок зіткнення останній транспортний засіб перекинувся.

Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще 3 осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний,
– повідомили у поліції Києва.

За фактом ДТП призначено службове розслідування.

Аварія у столиці: дивіться відео

