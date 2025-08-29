В Києві перевернулося поліцейське авто: загинув правоохоронець, є травмовані
- У Києві сталася ДТП за участю поліцейського авто, внаслідок чого загинув правоохоронець.
- Поліцейська автівка з увімкненими проблисковими маячками зіткнулася з автомобілем Renault, після чого перекинулася.
В Києві вранці 29 серпня сталася ДТП за участі поліції. Є загиблий та травмовані.
Відомо, що перевернулось поліцейське авто, і загинув правоохоронець, який перебував усередині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
Що відомо про ДТП у Києві?
Аварія сталася приблизно о 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Казимира Малевича.
Зіткнувся автомобіль Renault зі службовим авто Mitsubishi. Зазначається, що поліцейська автівка рухалася з увімкненими проблисковими маячками.
ДТП у Києві: дивіться відео
Унаслідок зіткнення останній транспортний засіб перекинувся.
Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще 3 осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний,
– повідомили у поліції Києва.
За фактом ДТП призначено службове розслідування.
Аварія у столиці: дивіться відео
