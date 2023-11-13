Дубінському почали обирати запобіжний захід: засідання переносили, бо нардеп запізнювався

13 листопада народному депутату Олександру Дубінського обирають запобіжний захід. Раніше йому повідомили про підозру у державній зраді.

Сьогодні, 13 листопада, о 19:00 розпочався суд, на якому обиратимуть запобіжний захід для нардепа Дубінського.

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Нардеп спізнювався

Насправді, судове засідання мало розпочатися раніше, однак через те, що народний депутат та його адвокати запізнювалися, його перенесли на годину.

Вдень у Дубінського провели обшуки. А згодом у СБУ уточнили, що чиновнику повідомили про підозру у державній зраді.

За даними слідства, той працював на російську спецслужбу під позивним "Буратіно".

Засідання починається

Виступаючи у суді Дубінський заявив, що справу проти нього "сфабрикували", бо він критикував владу. Нардеп наполягає на своїй повній "невинуватості". Також заявив, що не розраховує на "спрведливість".

Чиновник повідомив, що сьогодні під час обшуків у нього забрали вже 5-й телефон і з доказів нічого не знайшли.

Крім того, за його словами, суд був призначений на 16:30, а повістку про те, що він має з'явитися на судове засідання нардеп, мовляв, отримав о 16:34.

Тим часом суддя повідомила, що засідання щодо запобіжного заходу Дубінському проведуть в закритому режимі.

Дубінський прибув до Печерського суду Києва / Фото Київ24

Свідомо поширював фейки про Україну

СБУ встановила, що Дубінський – учасник злочинної організації, яку сформувало російське ГРУ. У лавах цієї "спільноти" нардеп займався поширення дезінформації про нашу державу. Його завданням було – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація її вищого військово-політичне керівництва. Зокрема, у 2019 році він брав участь у поширенні фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.

За підривну діяльність чиновник отримував гроші від росіян.

Слідчі кажуть, що країна-агресорка на фінансування злочинної мережі витрачала понад 10 мільйонів доларів США.

Дубінський допомагав ухилянтам виїжджати за кордон