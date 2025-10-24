Двоповерховий автобус вперше проїде Києвом: де зловити транспорт
- В Україну з Німеччини передали двоповерховий автобус, який протестують на вихідних.
- Автобус пропонує 83 сидячих та 45 стоячих місць.
Місто-побратим Берлін подарувало Києву двоповерховий автобус MAN A39. Його випробують уже найближчими вихідними 25 – 26 жовтня.
Про тестування нового транспорту в Києві розповідає 24 Канал із посиланням на Київську міську раду.
Яким маршрутом їздитиме двоповерховий автобус?
У КП "Київпастранс" повідомили, що наразі планують оцінити можливості транспорту для використання в міських перевезеннях. Тому автобус виходитиме на маршрут № 57 лише в суботу та неділю.
Він розрахований на 83 сидячих місця (28 на першому поверсі, 55 на другому) та 45 стоячих місць на першому поверсі.
До того ж транспорт відповідає стандартам безбар'єрності, він низькопідлоговий, обладнаний двома місцями для людей на кріслах колісних, місцем для дитячого візочка та двома пандусами.
У салоні є панорамні вікна, кондиціонер, USB-порти, система автоматичної оплати та гучномовці для оголошення зупинок на обох поверхах.
Зауважте! Автобус курсуватиме між станцією метро "Академмістечко" та зупинкою "Авторинок Чапаєвка" з 9:43 до 18:53.
