Двоповерховий автобус вперше проїде Києвом: де зловити транспорт

Місто-побратим Берлін подарувало Києву двоповерховий автобус MAN A39. Його випробують уже найближчими вихідними 25 – 26 жовтня.

Про тестування нового транспорту в Києві розповідає 24 Канал із посиланням на Київську міську раду.

Читайте також У центрі Львова дозволили знести незаконний двоповерховий ресторан

Яким маршрутом їздитиме двоповерховий автобус?

У КП "Київпастранс" повідомили, що наразі планують оцінити можливості транспорту для використання в міських перевезеннях. Тому автобус виходитиме на маршрут № 57 лише в суботу та неділю.

Він розрахований на 83 сидячих місця (28 на першому поверсі, 55 на другому) та 45 стоячих місць на першому поверсі.

До того ж транспорт відповідає стандартам безбар'єрності, він низькопідлоговий, обладнаний двома місцями для людей на кріслах колісних, місцем для дитячого візочка та двома пандусами.

У салоні є панорамні вікна, кондиціонер, USB-порти, система автоматичної оплати та гучномовці для оголошення зупинок на обох поверхах.

Зауважте! Автобус курсуватиме між станцією метро "Академмістечко" та зупинкою "Авторинок Чапаєвка" з 9:43 до 18:53.

Найважливіші новини Києва за останній час