Його вже не вважають "злом": політик зі США пояснив, чому розтанув вплив Джей Ді Венса

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на початку президентства Дональда Трампа мав доволі серйозний вплив на світову політику. Однак з часом це змінилось.

Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що у США з'явилось багато жартів про Джей Ді Венса. Його вже перестали вважати серйозним "злом".

Чому Джей Ді Венс втратив авторитет?

Юрій Рашкін вважає, що віцепрезидента США не сприймають серйозно в американській політиці.

У нього дуже погані шанси стати президентом, якщо Трамп покине цю посаду. Джей Ді Венсу потрібна партія, з якою треба гнутись. Якщо це не Трамп, то значить це будуть етнофашисти та Ілон Маск,

– сказав він.

Джей Ді Венс зараз збирає довкола себе коаліцію на майбутнє. У нього, ймовірно, є перестороги, що Марко Рубіо має шанси стати новим президентом США замість нього.

Важливо! Політика Трампа розчаровує частину американського суспільства, тож у його оточенні вже бачать потенційних альтернативних лідерів. Політологиня Олександра Філіпенко вважає, що Марко Рубіо має президентські амбіції, хоча нині публічно демонструє повну лояльність до Трампа. За її словами, саме Рубіо республіканці можуть розглядати як перспективну фігуру на майбутніх виборах.

Юрій Рашкін припустив, якщо Джей Ді Венс балотуватиметься у президенти, то його підтримає Ілон Маск, витративши багато грошей на виборчу кампанію.

Але, як показує практика, коли у людей є власна думка, то ніякі мільярди доларів не зможуть вплинути на результати виборів,

– зауважив він.

Крім того, заворушення всередині США через політику адміністрації Трампа негативно впливають на настрої в державі. Поки невідомо, які це матиме наслідки в майбутньому.

Яку політику веде Джей Ді Венс?