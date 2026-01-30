Его уже не считают "злом": политик из США объяснил, почему растаяло влияние Джей Ди Вэнса
- Юрий Рашкин считает, что Джей Ди Вэнс потерял влияние в политике США и не воспринимается серьезно.
- Илон Маск может поддержать Джей Ди Венса в президентских выборах, но это не гарантирует победы.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в начале президентства Дональда Трампа имел довольно серьезное влияние на мировую политику. Однако со временем это изменилось.
Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что в США появилось много шуток о Джей Ди Вэнса. Его уже перестали считать серьезным "злом".
Почему Джей Ди Вэнс потерял авторитет?
Юрий Рашкин считает, что вице-президента США не воспринимают серьезно в американской политике.
У него очень плохие шансы стать президентом, если Трамп покинет эту должность. Джей Ди Вэнсу нужна партия, с которой надо гнуться. Если это не Трамп, то значит это будут этнофашисты и Илон Маск,
– сказал он.
Джей Ди Вэнс сейчас собирает вокруг себя коалицию на будущее. У него, вероятно, есть предостережения, что Марко Рубио имеет шансы стать новым президентом США вместо него.
Важно! Политика Трампа разочаровывает часть американского общества, поэтому в его окружении уже видят потенциальных альтернативных лидеров. Политолог Александра Филипенко считает, что Марко Рубио имеет президентские амбиции, хотя сейчас публично демонстрирует полную лояльность к Трампу. По ее словам, именно Рубио республиканцы могут рассматривать как перспективную фигуру на предстоящих выборах.
Юрий Рашкин предположил, если Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, то его поддержит Илон Маск, потратив много денег на избирательную кампанию.
Но, как показывает практика, когда у людей есть собственное мнение, то никакие миллиарды долларов не смогут повлиять на результаты выборов,
– заметил он.
Кроме того, беспорядки внутри США из-за политики администрации Трампа негативно влияют на настроения в государстве. Пока неизвестно, какие это будет иметь последствия в будущем.
Какую политику ведет Джей Ди Вэнс?
Вице-президент США считает, что танкер Marinera (Bella) I просыпался российским, чтобы избежать американского правосудия. Это судно является частью теневого флота. Его использовали для перевозки нефти из Венесуэлы.
Джей Ди Вэнс не будет присутствовать на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Его выступление в 2025 году вызвало возмущение, поэтому вместо него туда поедет Марко Рубио. Говорится о речи, во время которой вице-президент США сказал, что самая большая угроза для Европы – не Россия, а нечто другое.
Вэнс заявил, что США имеют право на ресурсы Гренландии, ведь стремятся гарантировать безопасность в этом регионе. В США считают необходимым взять под свой контроль остров, чтобы Россия и Китай не готовились к нападению на Арктику.