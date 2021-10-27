Скаржаться і лікарі, і пацієнти: чому не працюють е-лікарняні в Україні

З початку жовтня в Україні нарешті почали видавати електронні лікарняні листи. Ці зміни намагалися впровадили впродовж кількох років.

Однак система працює не так, як хотілося б: лікарі та пацієнти скаржаться на неодноразові збої. Як відтепер можна оформити лікарняний в Україні та що не так із довгоочікуваним нововведенням – читайте у матеріалі.

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Як оформити електронний лікарняний

Запровадження е-лікарняних має зменшити навантаження на лікарів і спростити отримання страхових виплат для пацієнтів. В цілому алгоритм отримання лікарняного залишився доволі простим.

Пацієнт, якому потрібна довідка, повинен звернутися до свого лікаря й отримати медичний висновок – документ після обстеження лікаря, в якому міститься загальний діагноз. Лікар створює його в медичному реєстрі й завіряє електронним підписом, після чого пацієнту надходить СМС-повідомлення.

Після того як медичний висновок потрапляє до реєстру Пенсійного фонду, там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, вже з ПФУ, а роботодавець зможе побачити ваш лікарняний на порталі ПФУ.

Пацієнтам не потрібно роздруковувати е-лікарняні / Фото Unsplash

Віктор Ляшко, голова Міністерства охорони здоров'я України нагадав, що для уникнення помилок при оформленні е-лікарняних, пацієнтові рекомендується:

детально перевіряти дані, які лікар вносить в медичний висновок;

переконатися, що отримано СМС з номером висновку, який вказано в електронній системі охорони здоров'я;

отримати СМС від Пенсійного фонду з номером електронного листа непрацездатності;

проінформувати роботодавця будь-яким зручним способом про перебування на лікарняному;

у разі зміни будь-яких персональних даних необхідно завчасно поінформувати про це роботодавця і свого лікаря;

проінформувати лікаря на початку хвороби про вже відкриті лікарняні листи;

у разі виявлення помилки в створеному медичному висновку, необхідно звернутися до лікаря, який його створював.

Зверніть увагу:і надавати роботодавцю будь-які паперові підтвердження про тимчасову непрацездатність. Все що необхідно зробити – повідомити в будь-який доступний спосіб роботодавцю про те, що ви звернулися до лікаря та оформили е-лікарняний.

Якщо пацієнт одужав і вважає, що йому більше не потрібно йти до лікаря, він може просто зателефонувати й повідомити йому про це, адже у медичного висновку є термін дії.

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Які є переваги та недоліки у системі

Хоча система мала розвантажити лікарів, вони скаржаться, що все працює не надто добре. Зокрема лікарняні часто не потрапляють до реєстру Пенсійного фонду.

Алла Цимановська, адвокат з медичного права ЮФ "Ілляшев та партнери", розповіла, що в Наказі МОЗ України №1066 зазначено, що ведення е-лікарняних можливе за умови наявності відповідної технічної можливості медичних закладів та ФОПів, що одержали ліцензію на медичну практику та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності. З 04.06.2021 року лікарі почали формувати електронні лікарняні, але продовжували видавати пацієнтам звичні паперові листки. При цьому в наказі був встановлений період дії переходу на нову модель роботи для всіх закладів охорони здоров'я, починаючи з 1 жовтня 2021 року.

Електронні лікарняні листи мають наступні переваги:

спрощення процесу оформлення листків непрацездатності;

мінімізація кількості помилок при заповненні документу;

уніфікація в єдиному реєстрі всієї інформації про пацієнта;

об'єднання інформації про видані та продовжені листки непрацездатності пацієнтам;

відсутність можливості зловживання та фальсифікації під час обігу листків непрацездатності, оскільки е-лікарняний видають лише з дати звернення пацієнта;

економія коштів медичних установ на закупівлю паперових бланків;

полегшення процесу отримання страхових виплат.

З початку жовтня система з е-лікарняними неодноразово давала збій / Фото Unsplash

Наразі лікарі закладів охорони здоров'я дійсно почали працювати в електронному реєстрі й формувати е-лікарняні для своїх пацієнтів. Але медичні працівники стикаються з проблемами в роботі системи, в тому числі з оновленням відповідних програм. З початку жовтня система неодноразово давала збій, що призводило до неможливості надавати електронні послуги. Окрім цього, комп'ютерне оснащення комунальних лікарень не завжди забезпечує швидку та якісну обробку даних пацієнта,

– пояснила Цимановська.

Вона додала, що далеко не всі лікарі, особливо старшого покоління, досконально володіють навичками щодо використання комп'ютерної техніки та не мають достатнього досвіду в роботі з медичними інформаційними системами.

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База має вдосконалюватися, оскільки під час збою в роботі програмного забезпечення, весь процес внесення та оброки даних пацієнтів паралізується та унеможливлює надання будь-яких послуг особам, що звернулись за медичною допомогою. Це стосується не тільки видачі е-лікарняних, а й декларування пацієнтів, запису на прийом та видача направлень до лікарів, внесення даних щодо вакцинування та інше,

– підсумувала Алла Цимановська.

Е-лікарняні – це зручно, однак ще не зовсім досконало працює в Україні / Фото Pixabay