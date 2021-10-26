Ляшко зауважив, що головне завдання зараз – не допустити такої ситуації. За словами міністра, вже незабаром у червоній зоні опиняться одразу 13 областей.
Більше тут У червону зону переведуть ще 5 областей, серед них Львівська, – Ляшко
Які області вже є "червоними":
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська
- Рівненська.
Потрапити у цей перелік можуть Львівська, Житомирська, Луганська та ще 2 області, яких міністр не назвав.
Актуально У РНБО прогнозують 50 – 60 тисяч хворих на COVID-19
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
За попередню добу кількість померлих від коронавірусу стала найбільшою в Україні за весь період пандемії, зафіксували 734 летальних випадки. COVID-19 діагностували у 19 120 осіб. Загалом в Україні зафіксували 2 803 159 випадків недуги, з них 64 936 – летальні, одужали більше ніж 2 мільйони 390 тисяч хворих.