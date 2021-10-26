Рішення щодо посилення обмежень в 5 регіонах схвалять на найближчому засіданні держкомісії ТЕБ та НС. Про це міністр охорони здоров'я заявив на брифінгу 26 жовтня.

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У яких областях хочуть запровадити червону зону

Житомирській,

Луганській,

Львівській,

Хмельницькій,

Чернігівській областях.

Зауважимо, наразі найсуворіші обмеження діють у 8 регіонах України: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Рівненській, Миколаївській та Херсонській областях.

Ситуація з коронавірусом в Україні

25 жовтня добова смертність від COVID-19 знову побила рекорди. Так, від небезпечного вірусу померли 734 хворих.

За добу коронавірус підхопили 19 120 людей. Найбільше хворих виявили на Дніпропетровщині – 1 760 осіб.

Раніше мер Львова Андрія Садовий припускав, що в місті скоро введуть червону зону. Адже завантаженість інфекційної лікарні вже становить 110%.



Правила карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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