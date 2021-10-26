Ляшко отметил, что главная задача сейчас – не допустить подобную ситуацию. По словам министра, уже в скором времени в красной зоне окажутся сразу 13 областей.
Больше здесь В красную зону переведут еще 5 областей, среди них Львовская – Ляшко
Какие области уже "красные":
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская
- Ровенская.
Попасть в этот список могут Львовская, Житомирская, Луганская и еще 2 области, которых министр не назвал.
Актуально В СНБО прогнозируют 50 – 60 тысяч больных COVID-19
Какая ситуация с коронавирусом в Украине
За предыдущие сутки количество умерших от коронавируса стало самым большим в Украине за весь период пандемии, зафиксировали 734 летальных случая. COVID-19 диагностировали у 19 120 человек. Всего в Украине зафиксировали 2 803 159 случаев болезни, из них 64 936 – летальные, выздоровели более 2 миллионов 390 тысяч больных.