Однак система працює не так, як хотілося б: лікарі та пацієнти скаржаться на неодноразові збої. Як відтепер можна оформити лікарняний в Україні та що не так із довгоочікуваним нововведенням – читайте у матеріалі.
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Як оформити електронний лікарняний
Пацієнт, якому потрібна довідка, повинен звернутися до свого лікаря й отримати медичний висновок – документ після обстеження лікаря, в якому міститься загальний діагноз. Лікар створює його в медичному реєстрі й завіряє електронним підписом, після чого пацієнту надходить СМС-повідомлення.
Після того як медичний висновок потрапляє до реєстру Пенсійного фонду, там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, вже з ПФУ, а роботодавець зможе побачити ваш лікарняний на порталі ПФУ.
Пацієнтам не потрібно роздруковувати е-лікарняні / Фото Unsplash
Віктор Ляшко, голова Міністерства охорони здоров'я України нагадав, що для уникнення помилок при оформленні е-лікарняних, пацієнтові рекомендується:
- детально перевіряти дані, які лікар вносить в медичний висновок;
- переконатися, що отримано СМС з номером висновку, який вказано в електронній системі охорони здоров'я;
- отримати СМС від Пенсійного фонду з номером електронного листа непрацездатності;
- проінформувати роботодавця будь-яким зручним способом про перебування на лікарняному;
- у разі зміни будь-яких персональних даних необхідно завчасно поінформувати про це роботодавця і свого лікаря;
- проінформувати лікаря на початку хвороби про вже відкриті лікарняні листи;
- у разі виявлення помилки в створеному медичному висновку, необхідно звернутися до лікаря, який його створював.
Якщо пацієнт одужав і вважає, що йому більше не потрібно йти до лікаря, він може просто зателефонувати й повідомити йому про це, адже у медичного висновку є термін дії.
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Які є переваги та недоліки у системі
Хоча система мала розвантажити лікарів, вони скаржаться, що все працює не надто добре. Зокрема лікарняні часто не потрапляють до реєстру Пенсійного фонду.
Алла Цимановська, адвокат з медичного права ЮФ "Ілляшев та партнери", розповіла, що в Наказі МОЗ України №1066 зазначено, що ведення е-лікарняних можливе за умови наявності відповідної технічної можливості медичних закладів та ФОПів, що одержали ліцензію на медичну практику та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності. З 04.06.2021 року лікарі почали формувати електронні лікарняні, але продовжували видавати пацієнтам звичні паперові листки. При цьому в наказі був встановлений період дії переходу на нову модель роботи для всіх закладів охорони здоров'я, починаючи з 1 жовтня 2021 року.
Електронні лікарняні листи мають наступні переваги:
- спрощення процесу оформлення листків непрацездатності;
- мінімізація кількості помилок при заповненні документу;
- уніфікація в єдиному реєстрі всієї інформації про пацієнта;
- об'єднання інформації про видані та продовжені листки непрацездатності пацієнтам;
- відсутність можливості зловживання та фальсифікації під час обігу листків непрацездатності, оскільки е-лікарняний видають лише з дати звернення пацієнта;
- економія коштів медичних установ на закупівлю паперових бланків;
- полегшення процесу отримання страхових виплат.
З початку жовтня система з е-лікарняними неодноразово давала збій / Фото Unsplash
Наразі лікарі закладів охорони здоров'я дійсно почали працювати в електронному реєстрі й формувати е-лікарняні для своїх пацієнтів. Але медичні працівники стикаються з проблемами в роботі системи, в тому числі з оновленням відповідних програм. З початку жовтня система неодноразово давала збій, що призводило до неможливості надавати електронні послуги. Окрім цього, комп'ютерне оснащення комунальних лікарень не завжди забезпечує швидку та якісну обробку даних пацієнта,
– пояснила Цимановська.
Вона додала, що далеко не всі лікарі, особливо старшого покоління, досконально володіють навичками щодо використання комп'ютерної техніки та не мають достатнього досвіду в роботі з медичними інформаційними системами.
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База має вдосконалюватися, оскільки під час збою в роботі програмного забезпечення, весь процес внесення та оброки даних пацієнтів паралізується та унеможливлює надання будь-яких послуг особам, що звернулись за медичною допомогою. Це стосується не тільки видачі е-лікарняних, а й декларування пацієнтів, запису на прийом та видача направлень до лікарів, внесення даних щодо вакцинування та інше,
– підсумувала Алла Цимановська.
Е-лікарняні – це зручно, однак ще не зовсім досконало працює в Україні / Фото Pixabay