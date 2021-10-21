Зробити експрес-тест на антиген на коронавірус тепер можна в Києві на вокзалах. Чекати результати доведеться до пів години. Пасажири обурюються – кажуть, що влада мала б забезпечити людей безоплатними тестами. Що відбувається у столиці – читайте у матеріалі.

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Яка ситуація на залізничному вокзалі Києва

21 жовтня у холі Центрального залізничного вокзалу у Києві розгорнули лабораторію для проведення експрес-тестування на COVID-19. На вході, де перевіряють температуру, черг немає. Однак чимало людей вишикувалися на першому поверсі, щоб зробити тест за 15-30 хвилин – він діятиме 72 години.

На вході до вокзалу перевіряють температуру / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Пасажирка Анна каже, що прийшла дізнатися, що це за тест. Каже, що щеплення від COVID-19 зробила, однак не має сертифікату.

Ми не можемо потрапити додому. Ми хочемо хоча б дізнатися, що це за тест. У додатку може підтягнутися, якщо є ID-картка, а в нас – звичайні паспорти. Тому ми не можемо з додатка показати. Нам треба добратися у Миколаїв. BlaBlaCar за двох вартує 700 гривень,

– розповіла жінка.

Черга за тестами на залізничному вокзалі Києва / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Тестування на антиген коштує 350 гривень. Пасажир Вадим розповів, що робив тест в "Жулянах" за 650 гривень. Однак заявляє, що проти вакцинації.

Кожна людина має право на самовираження. Я не хочу вакцинуватися, я не хочу колотися. Навіщо мені себе заражати? Я здорова людина, в мене нормальний імунітет. Тому мені цього не треба. Якщо наша влада нас до цього змушує, то хай зробить безоплатні тести – дайте можливість людям вільно пересуватися містами,

– заявив Вадим.

Експрес-тести роблять за 350 гривень / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Анастасія розповіла, що добирається в Київ щоденно на роботу з Чернігівської області. Тест зробила в себе в рідному місті безплатно. Чи буде вакцинуватися – ще не вирішила.

Не особливо хочеться, але змушують, бо потім не зможу навіть на роботу приїхати. Я працюю в Києві та постійно добираюся. У моєму рідному місті теж роблять платно тести й для мене було велике здивування, коли я зробила безплатно. Для мене не зрозуміло, чому так. Я вважаю, що або скрізь мають платити, або скрізь робити безплатно,

– додала дівчина.

На другому поверсі розташована ще одна лабораторія для проведення експрес-тестування. Тут людей менше, але ціна однакова.

Лабораторія для проведення експрес-тестування на другому поверсі залізничного вокзалу Києва / Фото Аліна Туришин, 24 канал

Галина навпаки – планує вакцинуватися, однак через пів року, оскільки тільки перехворіла на COVID-19 і має документи, які це засвідчують. Однак вони в іншому місті, а додаток "Дія", за словами жінки, їх не підтягує. Вона вважала, що купивши білет завчасно, можна їхати без проблем. Однак за день до виїзду все ж прийшла дізнатися деталі.

Ніде довідки я отримати не можу. Хоча мені сказали, що в Дії, але там нічого не закачується. А проживаю я не в цьому місті, тому до лікаря піти я не можу. Доводиться стояти в черзі та викидати лишні гроші та час втрачати. Чому я маю платити за тест, якщо я хворіла й ця інформація у всеукраїнському реєстрі є?

– обурилася Галина.

Черга на залізничному вокзалі Києва / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Петро розповів, що зареєструвався у додатку, заповнив свої дані, простояв в черзі й зробив тест. Потім став у наступну чергу, щоб надрукували підтвердження.

Я знав, що такі вимоги з 21 жовтня. Я не вакцинований і поки не планую,

– зазначив Петро. Працівник воєнізованої охорони "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" Олексій Гордієнко пояснив, що люди підходили, питали, де можна зробити перевірку від коронавірусу. Однак, наголосив, що кожен третій день людина має робити тест та віддавати 350 гривень. З нашими зарплатами це не дуже файно. Це дуже дорого, мені здається. Наша влада має забезпечити повністю і всім. У нас в законі написано, що при пандемії влада зобов'язана забезпечити населення всіма засобами захисту, щепленнями й так далі. Чому я маю платити за експрес-тест, хоч у мене є антитіла? Я перехворів і маю антитіла. Чому я маю за свої гроші робити тест, щоб сісти у потяг? Я купив квиток, я перехворів. Навіщо кожні 72 години робити? Чому влада не бере ці розходи на себе? Це дуже цікаво,

– впевнений Гордієнко. Конфліктів серед людей, за словами чоловіка, не було – усі дотримуються черги та з розумінням ставляться до ситуації. Важливо Київ днями потрапить у червону зону, – Кличко Яка ситуація на головному автовокзалі Києва На головному автовокзалі Києва, який розташований на Деміївській площі, пасажирів перевіряє поліція. Людей просять показати сертифікат про вакцинацію, експрес-тест або довідку, що робити прививку не можна. Водії розповідають, що перевірки проводяться на виїзді з автовокзалу. Однак кількість пасажирів різко зменшилася. Важливо! У випадку відсутності одного з документів – штраф 17 тисяч гривень. Зробити експрес-тест на наявність коронавірусу можна і на автовокзалі – на другому поверсі. Вартість – 495 гривень.

На головному автовокзалі Києва роблять експрес-тести за 495 гривень / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Лабораторна медсестра Наталія розповіла, що їх викликали зранку, 21 вересня, через нове карантинне обмеження.

Зранку було мало людей, а зараз почався потік. Багато хто обурений, але це не від нас залежить. Люди звинувачують державу і владу. Ми самі – лабораторні медсестри, а сьогодні зранку подзвонили й сказали, щоб ми виїжджали, й ми стали виїзними. Дали комп'ютер, а в кутку проводимо тест,

– повідомила медсестра.