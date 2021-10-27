Жалуются и врачи, и пациенты: почему не работают е-больничные в Украине

С начала октября в Украине начали выдавать электронные больничные листы. Эти изменения пытались внедрить в течение нескольких лет.

Однако система работает не так, как хотелось бы: врачи и пациенты жалуются на неоднократные сбои. Как теперь можно оформить больничный в Украине и что не так с долгожданным нововведением – читайте в материале.

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Как оформить электронный больничный

Введение е-больничных должно уменьшить нагрузку на врачей и упростить получение страховых выплат для пациентов. В целом алгоритм получения больничного остался довольно простым.

Пациент, которому нужна справка, должен обратиться к своему врачу и получить медицинское заключение – документ после обследования врача, в котором содержится общий диагноз. Врач создает его в медицинском реестре и заверяет электронной подписью, после чего пациенту поступает СМС-сообщение.

После того как медицинское заключение попадает в реестр Пенсионного фонда, там формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому начисляются выплаты. Об этом вы также получите уведомление на телефон, уже из ПФУ, а работодатель сможет увидеть ваш больничный на портале ПФУ.



Пациентам не нужно распечатывать е-больничные / Фото Unsplash

Виктор Ляшко, глава Министерства здравоохранения Украины напомнил, что для избежания ошибок при оформлении е-больничных, пациенту рекомендуется:

детально проверять данные, которые врач вносит в медицинское заключение;

убедиться, что получено СМС с номером заключения, который указан в электронной системе здравоохранения;

получить СМС от Пенсионного фонда с номером электронного листа нетрудоспособности;

проинформировать работодателя любым удобным способом о пребывании на больничном;

в случае изменения каких-либо персональных данных необходимо заблаговременно проинформировать об этом работодателя и своего врача;

проинформировать врача в начале болезни об уже открыты больничные листы;

в случае выявления ошибки в созданном медицинском заключении, необходимо обратиться к врачу, который его создавал.

Обратите внимание:и предоставлять работодателю любые бумажные подтверждения о временной нетрудоспособности. Все что необходимо сделать – сообщить любым доступным способом работодателю о том, что вы обратились к врачу и оформили е-больничный.

Если пациент выздоровел и считает, что ему больше не нужно идти к врачу, он может просто позвонить и сообщить ему об этом, ведь у медицинского заключения имеется срок действия.

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Какие преимущества и недостатки системы

Хотя система должна была разгрузить врачей, они жалуются, что все работает не слишком хорошо. В частности больничные часто не попадают в реестр Пенсионного фонда.

Алла Цимановская, адвокат по медицинскому праву ЮФ "Ильяшев и партнеры", рассказала, что в Приказе МЗ Украины №1066 указано, что ведение е-больничных возможно при условии наличия соответствующей технической возможности медицинских учреждений и ФЛП, которые получили лицензию на медицинскую практику и осуществляют экспертизу по временной потере трудоспособности. С 04.06.2021 года врачи начали формировать электронные больничные, но продолжали выдавать пациентам привычные бумажные листки. При этом в приказе был установлен период действия перехода на новую модель работы для всех учреждений здравоохранения начиная с 1 октября 2021 года.

Электронные больничные листы имеют следующие преимущества:

упрощение процесса оформления листков нетрудоспособности;

минимизация количества ошибок при заполнении документа;

унификация в едином реестре всей информации о пациенте;

объединение информации о выданных и продленных листках нетрудоспособности пациентам;

отсутствие возможности злоупотребления и фальсификации при обращении листков нетрудоспособности, поскольку е-больничный выдают только с даты обращения пациента;

экономия средств медицинских учреждений на закупку бумажных бланков;

облегчение процесса получения страховых выплат.



С начала октября система с е-больничным неоднократно давала сбой / Фото Unsplash

Сейчас врачи учреждений здравоохранения действительно начали работать в электронном реестре и формировать е-больничные для своих пациентов. Но медицинские работники сталкиваются с проблемами в работе системы, в том числе с обновлением соответствующих программ. С начала октября система неоднократно давала сбой, что приводило к невозможности предоставлять электронные услуги. Кроме этого, компьютерное оснащение коммунальных больниц не всегда обеспечивает быструю и качественную обработку данных пациента,

– пояснила Цимановская.

Она добавила, что далеко не все врачи, особенно старшего поколения, досконально владеют навыками по использованию компьютерной техники и не имеют достаточного опыта в работе с медицинскими информационными системами.

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База должна совершенствоваться, так как во время сбоя в работе программного обеспечения, весь процесс внесения и обработки данных пациентов парализуется и делает невозможным предоставление каких-либо услуг лицам, обратились за медицинской помощью. Это касается не только выдачи е-больничных, а и декларирования пациентов, запись на прием и выдача направлений к врачам, внесение данных по вакцинации и прочее,

– подытожила Алла Цимановская.



Е-больничные – это удобно, однако еще не совсем в совершенстве работает в Украине / Фото Pixabay