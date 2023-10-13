"Країну доведеться захищати кожному": якою буде роль е-реєстру військовозобов'язаних

В Україні планують запровадити е-реєстр військовозобов'язаних. У такому випадку держава зможе бачити людину, навіть якщо її немає в реєстрі військовозобов’язаних.

Країну доведеться захищати кожному з нас. Про це заявила нова заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Якою буде роль е-реєстру військовозобов'язаних

За словами Калмикової, завдяки е-реєстру військовозобов'язаних держава зможе бачити людину, навіть якщо її немає в реєстрі військовозобов’язаних. Це питання – ціннісне.

Країну доведеться захищати кожному з нас. І краще прийти і самому знайти підрозділ, в якому хочеш служити і мобілізуватись до нього. Це найкращий шлях,

– наголосила заступниця міністра оборони.

Е-реєстр "Оберіг" вже функціонує: що відомо

Нагадаємо, що єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на 90%. За словами глави Мінцифри, він вже функціонує.

Електронний реєстр міститиме такі дані про військовозобов'язаного: де народився, скільки років; яка цивільна освіта, яка військово-облікова спеціальність; де конкретно стоїть на обліку, в якому військкоматі та іншу інформацію з усіх реєстрів.

Також у реєстрі будуть дані про сімейний стан, відстрочки, місце навчання та лікування.

Мета реєстру – спростити забезпечення військового обліку громадян та заходи мобілізації.

Реєстр допоможе швидше виявити українців, які не стоять на військовому обліку, прискорити процедуру надання статусу учасника бойових дій, пільг для родичів загиблих та тих, хто отримав інвалідність на війні.

До речі, Михайло Федоров 4 жовтня підтвердив, що єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже функціонує та наповнюється інформацією. За його словами, це закрита система, яка має свій захищений контур.

Зверніть увагу! Видавати через е-реєстр електронні повістки наразі не планують. Такого механізму немає. Навіть, якщо їх запустять, то навряд чи вони вирішать питання способу вручення повістки.

Зазначимо, що, за словами Михайла Федорова, реєстр надійно захищений від взломів.