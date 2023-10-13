"Страну придется защищать каждому": какой будет роль е-реестра военнообязанных

В Украине планируют ввести е-реестр военнообязанных. В таком случае государство сможет видеть человека, даже если его нет в реестре военнообязанных.

Страну придется защищать каждому из нас. Об этом заявила замминистра обороны Наталья Калмыкова в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Какой будет роль е-реестра военнообязанных



По словам Калмыковой, благодаря е-реестру военнообязанных государство сможет видеть человека, даже если его нет в реестре военнообязанных. Этот вопрос – ценностный.

Страну придется защищать каждому из нас. И лучше прийти и самому найти подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться к нему. Это лучший путь,

– подчеркнула заместитель министра обороны.

Е-реестр "Оберег" уже функционирует: что известно

Напомним, что единственный электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен на 90%. По словам главы Минцифры, он уже работает.

Электронный реестр будет содержать следующие данные о военнообязанном: где родился, сколько лет; какое гражданское образование, какая военно-учетная специальность; где конкретно стоит на учете, в каком военкомате и другую информацию из всех реестров.

Также в реестре будут данные о семейном положении, отсрочках, месте обучения и лечении.

Цель реестра – упростить обеспечение военного учета и меры мобилизации.

Реестр поможет быстрее выявить украинцев, не стоящих на военном учете, ускорить процедуру предоставления статуса участника боевых действий, льгот для родственников погибших и получивших инвалидность на войне.

Кстати, Михаил Федоров 4 октября подтвердил, что единственный электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует и наполняется информацией. По его словам, это закрытая система, имеющая свой защищенный контур.

Обратите внимание! Выдавать через е-реестр электронные повестки пока не планируют. Такого механизма нет. Даже если их запустят, то вряд ли они решат вопрос способа вручения повестки.

Отметим, что, по словам Михаила Федорова, реестр надежно защищен от взломов.