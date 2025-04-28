Долар знову дорожчає, а євро втрачає: актуальний курс валют від НБУ
- Офіційний курс долара після вихідних становить 41,75 гривні, підвищившись на 7 копійок, а курс євро знизився на 3 копійки до 47,38 гривні.
- Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що на початку травня офіційний курс долара буде в межах 41,20 – 41,60 гривні.
Офіційний курс долара після вихідних додав в ціні й тепер курс становить вже 41,75 гривні. Водночас курс євро на трішки впав, але ціна залишається на рівні 47,38 гривні.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 25 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,38 гривні. Тобто ціна впала на 3 копійки.
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Станом на 29 квітня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,74 гривні,
- євро – 47,39 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 28 квітня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,61 гривні, продаж – по 41,61 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,30 гривні, продаж – по 42,05 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,90 гривні, продаж – по 41,65 гривні.
Який офіційний курс долара прогнозують
Ще раніше банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що на початку травня офіційний курс долара буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні за валюту.
Порівнявши з початковим курсом року, який на 1 січня склав 42,02 гривні за долар, можна очікувати, що за підсумками 4 місяців року офіційний курс долара може втратити 1,5 – 1%.
Лєсовий водночас розповів, що на готівковому ринку курс валюти не відрізнятиметься від офіційного діапазону й становитиме у проміжку від 28 квітня по 4 травня на рівні 41,20 – 41,60 гривні.