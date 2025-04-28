Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 25 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,38 гривні. Тобто ціна впала на 3 копійки.

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Станом на 29 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,74 гривні,

євро – 47,39 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 28 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,61 гривні , продаж – по 41,61 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,30 гривні , продаж – по 42,05 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,90 гривні, продаж – по 41,65 гривні.

Який офіційний курс долара прогнозують

Ще раніше банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що на початку травня офіційний курс долара буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні за валюту.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Порівнявши з початковим курсом року, який на 1 січня склав 42,02 гривні за долар, можна очікувати, що за підсумками 4 місяців року офіційний курс долара може втратити 1,5 – 1%.

Лєсовий водночас розповів, що на готівковому ринку курс валюти не відрізнятиметься від офіційного діапазону й становитиме у проміжку від 28 квітня по 4 травня на рівні 41,20 – 41,60 гривні.