Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,75 гривны. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 25 апреля. Официальный курс евро зато составляет 47,38 гривны. То есть цена упала на 3 копейки.

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По состоянию на 29 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,74 гривны,

евро – 47,39 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 28 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,61 гривны , продажа – по 41,61 гривне ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 42,05 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,90 гривны, продажа – по 41,65 гривны.

Какой официальный курс доллара прогнозируют

Еще раньше банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что в начале мая официальный курс доллара будет на уровне 41,20 – 41,60 гривны за валюту.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Сравнив с начальным курсом года, который на 1 января составил 42,02 гривны за доллар, можно ожидать, что по итогам 4 месяцев года официальный курс доллара может потерять 1,5 – 1%.

Лесовой одновременно рассказал, что на наличном рынке курс валюты не будет отличаться от официального диапазона и составит в промежутке от 28 апреля по 4 мая на уровне 41,20 – 41,60 гривны.