14-й пакет санкцій проти Росії: економіст назвав найболючіше обмеження

Днями Рада Євросоюзу ухвалили 14-й пакет санкцій проти Росії. Насамперед обмеження торкнулися російської економіки, зокрема, фінансових операцій з банками країни-агресорки та країн, які її підтримують.

Банківські санкції серед усіх виявилися найдієвішими, сказав 24 Каналу доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. Він зробив прогноз, як 14-й пакет санкцій вплине на російську економіку.

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Іноземні банки бояться зв'язуватися з Росією

Серйозний вплив на Росію матимуть санкції проти китайських банків й банків інших країн, які забезпечують переведення грошей по торговельних операціях з Кремлем.

Це болюче питання для Росії,

– наголосив Ліпсіц.

На нещодавньому конгресі щодо питань банківської справи представник центрального банку країни-агресора у паніці кричав, що треба терміново шукати будь-які рішення для організації оплати, адже інакше російська економіка, яка залежить від імпорту та експорту опиниться під загрозою.

Росія без імпорту жити не може. Росіяни можуть здійснити експорт у натуральній формі, але якщо гроші не приходять, то економіка починає руйнуватися,

– зазначив доктор економічних наук.

У центробанку заявили, що готові на все, аби хоч якось оплачувати постачання товарів у Росію та отримувати гроші за відвантажену російську сировину.

Росія імпортозалежна країна і, якщо вона не зможе купувати товари, то моментально потрапляє у лихо. Альтернати, чи інших постачальників, які готові брати рублі, не існує,

– додав Ліпсіц.

Водночас банки по всьому світу бояться сваритися із регуляторами із США, втратити доступ до американського ринку й бояться, що їм закриють кореспондентські рахунки в доларах.