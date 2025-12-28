Укр Рус
28 грудня, 02:30
2

200 доларів: це скільки гривень сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс долара в Україні на 27 грудня становить 41,93 гривні за долар.
  • У банках курс купівлі та продажу долара становить 41,80 та 42,30 гривні відповідно, а в обмінниках — 42,11 та 42,20 гривні.

Наразі курс долара в Україні стабільний. Виникають лише невеликі коливання, які майже невідчутні. Як показують прогнози, значних змін до кінця року очікувати не варто.

Який курс долара в Україні сьогодні?

27 грудня офіційний курс долара в Україні був – 41,93 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

У банках середній курс долара, як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні такий:

  • купівля – 41,80 гривні за долар США;
  • продаж – 42,30 гривні за долар США.

В обмінниках також відбулися зміни:

  • купівля – 42,11 гривні за долар США;
  • продаж – 42,20 гривні за долар США.

За скільки можна купити 200 доларів зараз?

  • у банку 200 доларів зараз можна купити за приблизно – 8 460 гривень;
  • в обміннику покупка 200 доларів обійдеться в орієнтовно – 8 440 гривень.

Скільки можна отримати, якщо здати 200 доларів зараз?

  • якщо обмінювати 200 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 8 360 гривень;
  • при обміні 200 доларів в обміннику, вдасться виручити приблизно – 8 422 гривень.

Що важливо знати про долар зараз?

  • Курс долара відчутно не зміниться до кінця року. Водночас після Різдва сталося "падіння" цієї валюти. Загалом ситуація на валютному ринку стабільна.

  • Банкір Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує, що у 2026 ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. Водночас долар у наступному році може дещо зрости. Імовірно, він сягне – 45.