200 доларів: це скільки гривень сьогодні

Наразі курс долара в Україні стабільний. Виникають лише невеликі коливання, які майже невідчутні. Як показують прогнози, значних змін до кінця року очікувати не варто.

Який курс долара в Україні сьогодні? 27 грудня офіційний курс долара в Україні був – 41,93 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Якщо поновили після незаконного звільнення, то стаж не перерветься: Зеленський підписав закон У банках середній курс долара, як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні такий: купівля – 41,80 гривні за долар США;

продаж – 42,30 гривні за долар США. В обмінниках також відбулися зміни: купівля – 42,11 гривні за долар США;

продаж – 42,20 гривні за долар США. За скільки можна купити 200 доларів зараз? у банку 200 доларів зараз можна купити за приблизно – 8 460 гривень;

в обміннику покупка 200 доларів обійдеться в орієнтовно – 8 440 гривень. Скільки можна отримати, якщо здати 200 доларів зараз? якщо обмінювати 200 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 8 360 гривень;

при обміні 200 доларів в обміннику, вдасться виручити приблизно – 8 422 гривень. Що важливо знати про долар зараз? Курс долара відчутно не зміниться до кінця року. Водночас після Різдва сталося "падіння" цієї валюти. Загалом ситуація на валютному ринку стабільна.

Банкір Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує, що у 2026 ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. Водночас долар у наступному році може дещо зрости. Імовірно, він сягне – 45.