Перехід на 230 вольт: чи витримають мережі й що треба знати українцям

З 1 липня в Україні змінили напругу в розетках з 220 вольт до 230. Це частина синхронізації з європейською енергосистемою.

230 вольт у розетках: що це означає

Підвищення напруги може запобігти різким коливанням світла, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Дивіться також Тарифи на світло та газ планують підвищити після війни: в МВФ назвали коли це буде

Такі зміни передбачає постанова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Номінальна напруга відтепер становить 230/400 вольт. Допустиме відхилення від номінальної напруги передбачене у межах 10% – від 207 до 253 вольт.

Українська енергосистема працює синхронно з європейською, тому щоб гармонізувати норми змінили напругу – 230/400 вольт замість колишніх 220/380 вольт.

Як 230 вольт вплинуть на техніку та платіжки за світло

Через підвищення напруги хвилюватися щодо побутової техніки не потрібно. Більшість із приладів не лише витримують, але й розраховані на напругу у 230 вольтів, бо виготовлені за стандартами ЄС.

Нововведення навіть має зменшити потребу в стабілізаторах, тобто дозволить заощадити кошти й зменшити втрати енергії. Так само перехід не вплине на суми в платіжках, оскільки споживачі платять не за напругу, а за фактично спожиту електроенергію, тобто кіловат-години.

Напруга – це просто тиск у системі, а не кількість електрики. Жодних нових цифр у квитанціях через це не буде,

– пояснюють у ДТЕК.

Також перехід на 230 вольтів не обмежує побутову активність споживачів – це означає, що вони й надалі можуть користуватися необхідною кількістю електроприладів.