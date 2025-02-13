Трамп хоче змусити Європу платити: яка ціна підтримки України у найближчі 10 років

Європа стикається з фінансовими та політичними труднощами. Втім, навіть якщо США змінять політику щодо України, країни ЄС не готові взяти на себе весь тягар через обмежені бюджети та економічні проблеми.

Скільки грошей потрібно буде ЄС на підтримку України

За оцінками Bloomberg, підтримка України та зміцнення власних збройних сил можуть коштувати найбільшим країнам Європи додаткові 3,1 трильйона доларів упродовж наступного десятиліття, передає 24 Канал.

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Європі доведеться переглянути бюджети, зміцнити оборонку й, можливо, випустити спільний борг, що вимагатиме політичної волі. Водночас скорочення соцвидатків може спричинити протести, підживлені проросійською пропагандою.

Один із високопоставлених європейських чиновників зазначає, що Росія суттєво переважає Європу за чисельністю особового складу, а її військова економіка виробляє боєприпаси та інше озброєння швидше, ніж цього потребує армія на фронті в Україні.

Скільки коштуватиме Європі підтримка України

Відновлення ЗСУ може коштувати Європі близько 175 мільярдів за 10 років, залежно від стану армії після припинення вогню. Розміщення миротворчої місії на 40 тисяч осіб обійдеться в 30 мільярдів доларів.

Скільки потрібно на відновлення України після війни Україні потрібно близько 230 мільярдів доларів на відбудову після війни. Якщо вона отримає фінансування та мирну угоду, економіка швидко зростатиме, полегшуючи тягар для ЄС. Також Київ привернув увагу Трампа своїми запасами урану, літію та графіту.

Однак зараз існує дефіцит у 130 мільярдів доларів між потребами України у відновленні та обіцяним фінансуванням. Це ставить під загрозу будь-яке відновлення економіки і може підірвати стійкість країни в довгостроковій перспективі.

Де ЄС планує купувати зброю

Основна частина коштів ЄС також піде на зміцнення армій та збільшення оборонного бюджету до 3,5% ВВП. Додаткові гроші будуть витрачені на:

артилерійські запаси;

ППО та ракетні системи, що зміцнить східні кордони ЄС;

підготовку збройних сил до швидкого розгортання та розвитку оборонної промисловості.

Втім, у ЄС існують суперечки щодо закупівель: одні хочуть купувати в європейців, навіть з затримками, інші пропонують співпрацю з Британією та США, а деякі вважають за краще інвестувати в інфраструктуру, а не артилерію.

Якщо фінансування буде здійснено через боргові зобов'язання, то п'ять найбільших європейських країн НАТО потребуватимуть додаткових 2,7 трильйона доларів за наступні 10 років.