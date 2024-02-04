Коли Україна отримає перші кошти з 50 мільярдів від ЄС: в уряді дали прогноз
Євросоюз узгодив програму допомоги Україні на суму у 50 мільярдів євро. Юлія Свириденко пояснила, коли варто очікувати перший транш.
Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко в етері телемарафону заявила, що Україна може отримати від Євросоюзу перші кошти вже у березні цього року. Мовиться про транш в рамках програми Ukraine Facility, передає 24 Канал.
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Скільки Україна може отримати цьогоріч
В рамках програми допомоги від ЄС на 50 мільярдів євро перший транш може становити 4,5 мільярда.
Ми сподіваємось, що перший транш ми отримаємо у березні у розмірі 4,5 мільярда євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 мільярдів євро прямої бюджетної підтримки,
– сказала вона.
За її словами, дефіцит в українському бюджеті не вдасться перекрити одними коштами від Євросоюзу. Тому наш уряд сподівається, що партнери зі США наслідують приклад ЄС.
Що кажуть про допомогу Україні від ЄС
- Нещодавно інвестиційний банкір Сергій Фурса у розмові з 24 Каналом припустив, як лідерам ЄС вдалося переконати Віктора Орбана зняти вето з допомоги Україні на 50 мільярдів євро. На його думку, на прем'єр-міністра Угорщини могли вплинути тиск західної преси та запасний план Брюсселя з негативними наслідками для його країни.
- Раніше політолог-міжнародник Руслан Осипенко назвав погодження допомоги для України на 50 мільярдів євро геополітичним сигналом Росії та США. Москві дали зрозуміти, що ніхто в Європі не втомився від російсько-української війни та не кинув нашу державу, а Вашингтону залишили мало місця для негативного маневру.