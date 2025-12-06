Отримають не усі: кому виплатять 50 тисяч гривень за народження дитини

Вже скоро батьки зможуть розраховувати на нові виплати при народженні малюка. Які ще програми підтримки діятимуть для сімей та як ними скористатись, читайте далі.

Відколи виплачуватимуть 50 тисяч гривень за народження дитини?

З нового року українські батьки отримають значно більшу підтримку при народженні дитини. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає одноразову виплату 50 000 гривень одному з батьків або опікуну, пише 24 канал з посиланням на картку закону.

Крім того, майбутні мами отримають підтримку у розмірі 7 000 гривень за 70 днів до пологів. У сумі така допомога може становити близько 150 000 гривень за перший рік життя малюка.

Крім основної виплати, закон також передбачає:

щомісячні допологові та післяпологові виплати для одного з батьків;

компенсації "єЯсла" та "єСадок" для дітей до 6 років;

"Пакунок малюка»"та новий "Пакунок школяра" у розмірі 5 000 гривень.

Якщо батьки поєднують догляд за дитиною з роботою, передбачено компенсації за садок та ясла по 8 000 гривень щомісяця до досягнення дитиною 6 років.

Таким чином, загальна підтримка від народження до шести років може сягати близько 615 000 гривень.

Як отримати виплату за народження дитини?

Для призначення одноразової допомоги потрібно подати заяву та копію свідоцтва про народження дитини до органу соцзахисту або Пенсійного фонду.

Якщо інформація вже міститься в державному електронному реєстрі актів цивільного стану, додаткові документи не потрібні. Якщо народилося двоє або більше дітей, допомога надається окремо на кожну дитину.

Що ще треба знати про виплати за народження дитини: коротко про головне