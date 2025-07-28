28 липня, 18:42
Скільки зараз треба гривень, аби купити 500 євро
Основні тези
- Офіційний курс євро в Україні 28 липня склав 48,98 гривні за євро.
- Середній курс в банках: купівля – 48,80, продаж – 49,35; в обмінниках: купівля – 48,90, продаж – 49,10 гривень за євро.
Курс євро дещо зріс наприкінці липня. Ці зміни не такі значні і майже не відчуваються.
Як змінився курс євро в Україні?
28 липня офіційний курс євро в Україні склав – 48,98 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Якщо спиратись на дані "Мінфіну", середній курс євро у банках зараз такий:
- купівля – 48,80 гривні за євро;
- продаж – 49,35 гривні за євро.
В обмінниках середній курс євро змінися таким чином:
- купівля – 48,90 гривні за євро;
- продаж – 49,10 гривні за євро.
Яка сума гривень потрібна, щоб купити 500 євро?
- в банку для придбання 500 євро потрібно орієнтовно – 24 675 гривень;
- в обміннику, аби купити 500 євро, необхідно уже приблизно – 24 550 гривень.
Скільки можна виручити за 500 євро?
- якщо обмінювати 500 євро у банку, є можливість виручити в середньому – 24 400 гривень;
- при обміні 500 євро в обміннику, вдасть виручити орієнтовно – 24 450 гривень.