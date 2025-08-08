Старший групи прокурорів у справі про заволодіння майном аеропорту "Одеса", Станіслав Броневицький, раніше заявляв, що підозрювані у злочині й надалі володіють майном летовища. Однак зараз у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі спростовують цю інформацію.

Хто володіє аеропортом "Одеса"?

Після того як фігуранти ці гучної справи уклали угоду зі слідством, аеропорт "Одеса" повернули громади. Про це заявив очільник САП Олександр Клименко, повідомляє 24 канал з посиланням на ZN.UA.

За словами Клименка, ще у 2012 році Одеська міська рада своїм рішенням передала право власності на 2 488 об'єктів ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса".

Однак міська влада не мала законного права це робити, оскільки могла лише надати майно у користування.

Тобто в результаті угоди місто може в будь-який момент забрати своє майно, чого раніше зробити не могло, бо майно було не їхньою власністю. ТОВ має 12 місяців для інвентаризації та повернення майна в міську раду,

– наголосив Клименко.

Він додав, що, окрім того, компанія має провести оцінку і компенсувати майно, якого вже немає.

Також Клименко зазначив, що ТОВ не зможе управляти аеропортом, навіть якщо міська рада Одеси вирішить вийти з підприємства.

Цю функцію, за словами очільника САП, потенційно може виконувати КП "Аеропорт "Одеса".

Окрім того, ТОВ зобов'язане виплатити кредит, узятий під заставу міського майна, у розмірі 25 мільйонів доларів, розповів Клименко. На ці гроші компанія збудувала новий термінал.