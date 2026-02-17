Укр Рус
Контракт на 400 мільярдів: Чехія запускає найдорожче будівництво у своїй історії
17 лютого, 10:14
Контракт на 400 мільярдів: Чехія запускає найдорожче будівництво у своїй історії

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Чехія підписала контракт з Південною Кореєю на будівництво двох нових енергоблоків АЕС "Дуковани".
  • Чеські компанії братимуть участь у роботах на 60%, включаючи постачання турбін від Doosan Škoda Power та консультації від Energoprojekt Praha.

Чехія підписала найбільший контракт на будівництво нових енергоблоків АЕС. Однак, на відміну від Словаччини, обрала не США у партнери, а Південну Корею.

Про що домовилися Чехія та Південна Корея?

У Празі представники двох країн підписали додаткові контракти на будівництво двох нових енергоблоків АЕС "Дуковани", пише Укрінформ

Вони включають постачання обладнання та проведення робіт: 

  • один контракт – на парові турбіни, які має доставити чеська компанія Doosan Škoda Power;
  • другий – на консультаційні послуги від Energoprojekt Praha.

Безпосередньо будівництвом реакторів займатиметься південнокорейська компанія KHNP. Але чеські компанії братимуть участь у роботах на 60%. 

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек розповів, що дозвіл на будівництво мають надати у 2027 році, а самі роботи розпочати у 2029-му. 

Графік дотримується. Дві ключові дати, такі як отримання дозволу на будівництво у 2027 році та початок будівництва у 2029 році, є досяжними. Поки що немає загрози будь-яких затримок, 
– запевнив Гавлічек. 

Зауважте! Збудувати реактори планують за сім років. в Експлуатацію здати об'єкт хочуть вже у 2036 році. 

Що відомо про проєкт АЕС? 

Амбітний проєкт із будівництва нових блоків АЕС стане найбільшим контрактом, підписаним Чехією. Загальну вартість його оцінюють у близько 407 мільярдів крон, що складає майже 16 мільярдів доларів. 

Чеська АЕС "Дуковани" на сьогодні має чотири енергоблоки. Однак їх ввели в експлуатацію ще у 1985 – 1987 роках. Тому було ухвалене рішення збудувати додаткові реактори.

Додамо, що претендентів на будівництво блоків було декілька: 

  • свої послуги хотіла надати французька EDF;
  • цікавилася проєктом американська Westinghouse.

Була ще китайська пропозиція, але її одразу відкинули. 

Зрештою, Чехія підписала угоду з Південною Кореєю, обравши її компанію KHNP у червні минулого року. 

Зауважте! Тим часом США прагнуть посилити свій вплив у Європі, зокрема, через енергетичні проєкти. Американська компанія Westinghouse, якій відмовила Чехія, реалізуваиме масштабний проєкт у Словаччині. 

Хто ще будує АЕС у Європі? 

  • Днями державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо. За підсумками зустрічі сторони погодилися поглиблювати стратегічну взаємодію в енергетичній сфері, зокрема в ядерній енергетиці.

  • Йдеться про будівництво нової атомної електростанції у Словаччині за участі американської компанії Westinghouse. Очікується, що підготовка всієї необхідної проєктної документації буде завершена до 2027 року, а повне зведення станції заплановане на 2040 рік.

  • Тим часом в Угорщині два нові енергоблоки на АЕС "Пакш-2" будує російська корпорація "Росатом". Для того, щоб проєкт міг просуватися, США навіть пішли на пом’якшення санкцій та видали спеціальні ліцензії близько десяти російським банкам, дозволивши їм здійснювати фінансові операції, пов’язані з будівництвом цієї станції.