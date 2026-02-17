Контракт на 400 мільярдів: Чехія запускає найдорожче будівництво у своїй історії

У Празі представники двох країн підписали додаткові контракти на будівництво двох нових енергоблоків АЕС "Дуковани", пише Укрінформ.

Дивіться також Санкції не заважають: Франція співпрацює з Росатомом і переробляє уран у Росії, – ЗМІ

Вони включають постачання обладнання та проведення робіт:

Безпосередньо будівництвом реакторів займатиметься південнокорейська компанія KHNP. Але чеські компанії братимуть участь у роботах на 60%.

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек розповів, що дозвіл на будівництво мають надати у 2027 році, а самі роботи розпочати у 2029-му.

Графік дотримується. Дві ключові дати, такі як отримання дозволу на будівництво у 2027 році та початок будівництва у 2029 році, є досяжними. Поки що немає загрози будь-яких затримок,

– запевнив Гавлічек.

Зауважте! Збудувати реактори планують за сім років. в Експлуатацію здати об'єкт хочуть вже у 2036 році.

Що відомо про проєкт АЕС?

Амбітний проєкт із будівництва нових блоків АЕС стане найбільшим контрактом, підписаним Чехією. Загальну вартість його оцінюють у близько 407 мільярдів крон, що складає майже 16 мільярдів доларів.

Чеська АЕС "Дуковани" на сьогодні має чотири енергоблоки. Однак їх ввели в експлуатацію ще у 1985 – 1987 роках. Тому було ухвалене рішення збудувати додаткові реактори.

Додамо, що претендентів на будівництво блоків було декілька:

свої послуги хотіла надати французька EDF;

цікавилася проєктом американська Westinghouse.

Була ще китайська пропозиція, але її одразу відкинули.

Зрештою, Чехія підписала угоду з Південною Кореєю, обравши її компанію KHNP у червні минулого року.

Зауважте! Тим часом США прагнуть посилити свій вплив у Європі, зокрема, через енергетичні проєкти. Американська компанія Westinghouse, якій відмовила Чехія, реалізуваиме масштабний проєкт у Словаччині.

Хто ще будує АЕС у Європі?