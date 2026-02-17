Про що домовилися Чехія та Південна Корея?
У Празі представники двох країн підписали додаткові контракти на будівництво двох нових енергоблоків АЕС "Дуковани", пише Укрінформ.
Вони включають постачання обладнання та проведення робіт:
- один контракт – на парові турбіни, які має доставити чеська компанія Doosan Škoda Power;
- другий – на консультаційні послуги від Energoprojekt Praha.
Безпосередньо будівництвом реакторів займатиметься південнокорейська компанія KHNP. Але чеські компанії братимуть участь у роботах на 60%.
Міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек розповів, що дозвіл на будівництво мають надати у 2027 році, а самі роботи розпочати у 2029-му.
Графік дотримується. Дві ключові дати, такі як отримання дозволу на будівництво у 2027 році та початок будівництва у 2029 році, є досяжними. Поки що немає загрози будь-яких затримок,
– запевнив Гавлічек.
Зауважте! Збудувати реактори планують за сім років. в Експлуатацію здати об'єкт хочуть вже у 2036 році.
Що відомо про проєкт АЕС?
Амбітний проєкт із будівництва нових блоків АЕС стане найбільшим контрактом, підписаним Чехією. Загальну вартість його оцінюють у близько 407 мільярдів крон, що складає майже 16 мільярдів доларів.
Чеська АЕС "Дуковани" на сьогодні має чотири енергоблоки. Однак їх ввели в експлуатацію ще у 1985 – 1987 роках. Тому було ухвалене рішення збудувати додаткові реактори.
Додамо, що претендентів на будівництво блоків було декілька:
- свої послуги хотіла надати французька EDF;
- цікавилася проєктом американська Westinghouse.
Була ще китайська пропозиція, але її одразу відкинули.
Зрештою, Чехія підписала угоду з Південною Кореєю, обравши її компанію KHNP у червні минулого року.
Зауважте! Тим часом США прагнуть посилити свій вплив у Європі, зокрема, через енергетичні проєкти. Американська компанія Westinghouse, якій відмовила Чехія, реалізуваиме масштабний проєкт у Словаччині.
Хто ще будує АЕС у Європі?
Днями державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо. За підсумками зустрічі сторони погодилися поглиблювати стратегічну взаємодію в енергетичній сфері, зокрема в ядерній енергетиці.
Йдеться про будівництво нової атомної електростанції у Словаччині за участі американської компанії Westinghouse. Очікується, що підготовка всієї необхідної проєктної документації буде завершена до 2027 року, а повне зведення станції заплановане на 2040 рік.
Тим часом в Угорщині два нові енергоблоки на АЕС "Пакш-2" будує російська корпорація "Росатом". Для того, щоб проєкт міг просуватися, США навіть пішли на пом’якшення санкцій та видали спеціальні ліцензії близько десяти російським банкам, дозволивши їм здійснювати фінансові операції, пов’язані з будівництвом цієї станції.